Paty Navidad tras ataques en redes sociales: "Ya me quitaron el derecho a la libertad de expresión" Por primera vez, Patricia Navidad rompe el silencio y expresa su sentir ante la censura de que fue víctima por parte de algunas plataformas digitales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que durante la pandemia Patricia Navidad se convirtió en una de las detractoras de las medidas sanitarias; incluso, se pronunció abiertamente contra la vacunación contra COVID-19. Esta situación ocasionó que la actriz fuera criticada por propios y extraños. Incluso, la vetaron a nivel digital cerrándole sus cuentas en redes sociales. A más de un año de dicho veto ¿qué opina la famosa? "Muy bien, feliz. Las redes sociales ya todos sabemos de qué trata y qué es lo que hacen; así que eso no tiene porque afectarme en lo más mínimo", advirtió a los medios de comunicación. La también cantante dejó claro que aún continúa sin redes sociales; aunque dejó claro que es una forma de vetar las opiniones. "No tengo redes sociales. Los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno deja de tener redes sociales y ya no tengo. Ahora sí, ya me quitaron el derecho a la libertad de expresión", enfatizó. "Muchos de la prensa se alegraron, cosa que no deberían de hacer porque es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor; sin embargo, muchos fueron parte de ese linchamiento y ese 'quítenle la voz'. Pero estoy bien", mencionó. "Me siento muy bien, que he sido lo que soy y que, a veces, la gente no acepta a uno por ser lo que uno es. Pero soy feliz, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Simplemente, soy honesta, opino lo que pienso y soy honesta conmigo mismo". Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Navidad dejó claro que "si hay oportunidad" volverá a abrir sus redes sociales y aclaró que nunca ofendió a nadie en sus plataformas digitales. "A nadie le he faltado al respeto. Nunca van a encontrar un mensaje donde sea agresiva o pelee con alguien porque no es lo que a mí me mueve en la vida. Al contrario, hablaba de cosas bonitas, positivas y de opiniones muy personales. Nadie es dueño de la verdad absoluta, como siempre lo he dicho", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paty Navidad tras ataques en redes sociales: "Ya me quitaron el derecho a la libertad de expresión"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.