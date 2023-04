Paty Navidad rompe a llorar al dar un duro testimonio en La casa de los famosos Entre lágrimas y en medio de un brindis con sus compañeros finalistas, la artista abrió su corazón e hizo una conmovedora confesión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A las puertas de una final que promete ser de lo más emocionante, La casa de los famosos sigue dando momentos únicos gracias a la entrega de sus participantes. La última confesión de Paty Navidad a sus compañeros durante el brindis tras saberse los finalistas, conmovió al público y a los allí presentes. La artista, envuelta en lágrimas, abrió su corazón, una vez más, y contó el dolor por el que pasó y lo que la ha devuelto la alegría. "Voy...", empezó llorando. "La invitación para ser parte de este proyecto me asustó... Todos traemos nuestras luchas personales, y todos hemos aprendido de este experimento social, hemos crecido", arranca su testimonio. Paty Navidad Paty Navidad da un duro testimonio | Credit: Mezcalent Frente al resto de colegas, Paty se sinceró más que nunca dando a conocer un hecho vivido en los últimos años que la marcó. "Yo siempre he ganado perdiendo, y ha sido la mejor forma de ganar... Antes de entrar aquí, tenía muy pocos amigos, se fueron en un proceso difícil de mi vida profesional y personal, y muchas veces me sentí sola", explicó refiriéndose a lo que parece la difícil etapa de la pandemia de la COVID-19 y su posición al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una postura que, a juzgar por sus palabras, pasó factura. Una soledad que se ha roto en La casa de los famosos, donde asegura haber encontrado un gran grupo de amigos de verdad. "Aquí vine a reencontrarme con seres extraordinarios que ya había tenido la fortuna de conocer antes y a conocer a muchos nuevos, amigos para mí, porque así los quiero ver, tanto dentro como fuera de la casa, gracias por todo lo que me han brindado, y nada, les digo una vez más que nada es personal", concluyó. De esta manera, Paty dejó entrever el infierno vivido los últimos años en los que estuvo en el punto de mira por sus opiniones y en los que fue duramente atacada en las redes sociales. Su forma de pensar la aisló. Hoy es finalista junto a José Rodríguez, Madison Anderson Berrios, Pepe Gámez y La Materialista, quienes aspiran a los $200 mil dólares. La gala final tendrá lugar el próximo lunes, 24 de abril, por Telemundo, a las 7pm Este/6 Centro/4pm Pacífico.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paty Navidad rompe a llorar al dar un duro testimonio en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.