Paty Navidad responde a quienes la critican por su aumento de peso Las polémicas alrededor de Patricia Navidad van más allá de su postura ante la pandemia. Ahora, debe defenderse de su aumento de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que inició la pandemia por COVID-19, Patricia Navidad ha estado en el ojo del huracán, no solo por su postura contra las medidas sanitarias y las vacunas, también porque, poco a poco, fue mostrando un importante aumento de peso. Ante ello, la actriz enfrentó a quienes la atacan por su actual figura tras estar de titular en un programa de televisión. "Nos critican a muchas mujeres de fea, gorda, entonces a ver, ¿quién lo está diciendo?", advirtió Navidad a los medios de comunicación. "El que está criticando normalmente está peor que uno. Entonces, no pasa nada; nada es personal, no hay que sentirnos mal las mujeres, estamos expuestas a padecer en todo este tipo de cuestiones hormonales, pero no significa que no podamos atenderlas y recuperarnos". Justamente, la también cantante mencionó que la causa de su problema con los kilos de más es debido a una cuestión médica y no un descuido personal; sin embargo, ya tomó las medidas necesarias para combatirla. "Me hincho y aparte traigo un problema de tiroides. Por los que preguntan luego, es que sí, las mujeres tenemos desórdenes hormonales. Vengo padeciendo desde hace algunos años; comenté que tuve un prolactinoma, ahorita traigo un desorden de tiroides, pero inicié el tratamiento hace dos semanas, así que ya pronto van a ver el cambio". Paty Navidad Paty Navidad en el programa Al extremo | Credit: Instagram Al extremo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a los conflictos en los que se vio envuelta por mostrarse contra la mencionada pandemia, Paty Navidad no piensa retractarse; sin embargo, ahora será más cautelosa en sus comentarios públicos y asegura que las redes sociales las usará solo para cuestiones estrictamente profesional. "Ya vieron todos que tuve muchos problemas, para qué les digo que no, me bloquearon como cinco [cuentas en diferentes plataformas]. Ya las voy a usar únicamente para trabajo, total, yo ya expresé mi forma de pensar", concluyó.

