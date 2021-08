"No me morí señores, lo siento, de verdad perdónenme, discúlpenme todos los que querían que muriera, todavía me faltan unos años más por hacer muchas cosas acá primeramente Dios, amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie, al contrario, trato de ayudar siempre que puedo", comenzó expresando Navidad en el show de TV Azteca.

Navidad puntualizó que nunca ha dicho que el coronavirus no exista. "Al contrario, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus han existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y más, y es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico de alguna manera se fortalece también con ello. Nunca he dicho que no exista", reiteró.

"Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente o el pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos", dijo con el rostro envuelto en lágrimas. "Y lo que sí pueden estar seguros es que seguiré levantando la voz cada vez que pueda por mis derechos, por lo que yo considero mejor y por lo que soy. No puedo ser otra que no soy. Prefiero que la gente que me quiera, me quiera por ser lo que soy a que me amen millones por lo que no soy", dejó claro.