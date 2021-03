Close

¡Paty Navidad, preocupada por el control remoto de nuestras mentes! “La tecnología nos está quitando el alma”, confesó preocupada, convencida de que Bill Gates tiene un plan para convertirnos en híbridos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Hemos perdido las capacidades que tenemos como seres humanos, como seres divinos… La tecnología nos está quitando el alma", decía ayer la cantante y actriz Paty Navidad en un video compartido desde su red de Instagram. Con el semblante serio y de forma triste, la actriz de Cañaveral de pasiones se dirigió a sus seguidores consternada por sus nuevas lecturas acerca del control remoto de las mentes, de tecnologías implantadas en los cerebros, algo que compartió en un artículo de diez páginas desde sus historias. "¡No al nuevo orden mundial!" escribió con mayúsculas. "La tecnología no debería usarse para relegar, sustituir, invadir y destruir al ser humano", afirmó junto al emoji de un corazón roto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el artículo que divulgó ahora la polémica actriz, podían leerse cosas como: "con el fin de impedir que la verdad llegue a oídos de personas como Vd. y como yo, divulgan una gran cantidad de desinformación y las personas que tienen conocimiento de la existencia de estas actividades, son hostigadas implacablemente, y a menudo son declaradas oficialmente como esquizofrénicos paranoides". "Una dolorosa realidad que casi nadie conoce", escribió sobre el largo ensayo Navidad, quien recientemente volvió a repetir que la pandemia del coronavirus era una farsa: "Yo no me pienso vacunar". Image zoom Credit: IG Paty Navidad "La pandemia es una falsa pandemia del nuevo orden mundial que nos quiere imponer esta élite oscura con sus ONGs…" dijo en su video, que aseguró le habían vuelto a censurar, pero que volvió a colgar en sus redes. "Se trata del inicio de una nueva era de inteligencia artificial, de transhumanismo y de seres humanos híbridos, a través de la implantación de los chips, a través de la nanotecnología que quieren traer por medio de las vacunas con el plan de Bill Gates", aseguró. También confesó que estas revelaciones venían de "cosas que he vivido como experiencia personal y por eso las hablo con la seguridad con que las hablo…" pronunció con voz queda y profunda. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Paty Navidad, preocupada por el control remoto de nuestras mentes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.