Close

Paty Navidad no se calla y reacciona con todo al cierre de su cuenta en Twitter La actriz ha utilizado su perfil de Instagram para despotricar contra quienes, según ella, quieren acabar con la libertad de expresión. "Nos están queriendo robar hasta el oxígeno para vendérnoslo en tanques". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A Patricia Navidad no hay nada que la pare. Aunque su cuenta de Twitter ha sido suspendida por sus comentarios sobre el asalto al Capitolio, ha empleado su perfil de Instagram para despacharse a gusto. Junto a unas imágenes con su mascota en el aeropuerto y sin llevar mascarilla ha escrito un extenso mensaje aclarando punto por punto lo que siente y lo que piensa, sin pelos en la lengua. "Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización", dice tan solo un parte de su publicación. "La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se debería festejar. La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que fueron apoyadas por su colega de profesión María Conchita Alonso que le contestó con varios emojis de aplausos. Con esta reflexión, Paty reitera cuál es su posición y alerta al mundo de que tenga mucho cuidado y despierte. "¡Defendamos nuestros derechos, libertades y dignidad humana!", concluyó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Paty Navidad no se calla y reacciona con todo al cierre de su cuenta en Twitter

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.