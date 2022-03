Paty Navidad estalla en llanto por la salud de su padre: "Está entre la vida y la muerte" Paty Navidad reveló que su padre sufrió un infarto cardiaco, por lo que se encuentra en cuidados intensivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Navidad Credit: Al extremo Las últimas horas no han sido buenas para Paty Navidad, cuyo padre en estos momentos está entre la vida y la muerte. La actriz y cantante no ha tenido reparos en expresar lo que siente, y estalló en llanto al hablar de la situación que atraviesa su papá. "Yo quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi padre y oraciones", dijo la mexicana en el reality show Music Battles México. Su padre, Jesús Navidad Molina, sufrió un infarto cardiaco que obligó a internarlo en laa unidad cuidados intensivos. "Mi padre ayer también sufrió un infarto y se está debatiendo en este momento entre la vida y la muerte", aseguró. "Él está en terapia intensiva y sé también, y tengo fe, que Dios nos los va a dejar", sostuvo la actriz de 48 años. Lo cierto es que en los últimos tiempos la familia de Navidad ha tenido que lidiar no solo con la enfermedad de su padre, sino también con el estado en que cayó la propia actriz luego de que de contraer el coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de que Navidad había contraído el virus que ha causado la muerte de millones de personas en todo el mundo generó una gran polémica, pues la actriz era una opositora de las vacunas por considerar que nos volverían "zombies", e incitaba a su audiencia a no tomar en serio la enfermedad. Asimismo, la famosa ha reconocido públicamente que tiene problemas de tiroides y prolactinoma, un tumor hormonal que padeció.

