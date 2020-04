Paty Navidad causa controversia al lanzar iniciativa para comprobar si existe el coronavirus Paty Navidad volvió a pronunciarse contra el coronavirus, pero ahora lanza una campaña para comprobar sí existe el coronavirus, ya que considera que todo se trata de manipulación a nivel mundial. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde el inicio de la pandemia por coronavirus Paty Navidad se ha pronunciado como una detractora total; incluso, ha mencionado que se trata de una conspiración mundial y ha tachado todo esto como un “juego maquiavélico basado en el miedo que nos controla, manipula y debilita”. Ante ello, comenzó una campaña para pedir que la gente salga a grabar a los hospitales y compruebe si existe el COVID-19; lo cual, ha desatado una enorme controversia. “Covid-19 … Algo muy extraño sucede en hospitales de Estados Unidos, están vacíos, a donde fueron los enfermos …?”, escribió en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Twitter, donde anexó el link de un video; el cual, ya fue bajado de Instagram. RELACIONADO: Paty Navidad dedica emotivas palabras y canción a su hermana fallecida Poco después, lanzó la iniciativa para que los mexicanos fueran a los nocosomios a comprobar si es real la existencia del virus. “Salgamos a grabar hospitales, cada quien el que tenga cerca, no avisemos hora ni día, si es verdad colaboremos y ayudemos, si es mentira, expongámoslo, las dudas sólo se quitarán de esa manera, si están llenos es importante checar que sean reales los diagnósticos de Covid. Va?”, agregó. Image zoom Las críticas no se hicieron esperar. “Ya he conocido gente cercana que falleció por el COVID19, por favor, estás en tu derecho de hacerte las teorías conspiradoras que quieras, desafortunadamente el compartirlas como si te constaran que son ciertas es algo irresponsable desde tu posición”, mencionó un usuario. “Un amigo falleció recientemente, si se me hace de mal gusto, imprudente y en mal momento tu tweet”, expresó alguien más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Soy mexicano, vivo en Estados Unidos y tengo COVID-19. Es algo que no le deseo a nadie. En este país se respeta la privacidad de los expedientes médicos. No tengo por qué mostrar evidencias. De verdad cuídense de esto y dejen las teorías de conspiración a un lado”, advirtió otro seguidor. Pese a la polémica, Paty Navidad continúa su campaña. Además, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko de el Chavo del 8 comparte esa teoría. “A mí me parece un engaño, lo que están haciendo del COVID-19”, dijo Villagrán en el programa de televisión mexicano Sale el Sol (Imagen TV). “Es un engaño, en el mundo no existe el Covid-19”. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

