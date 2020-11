Close

La vacuna contra la COVID-19 "causará cambios genéticos permanentes", asegura Paty Navidad La actriz mexicana continúa con su postura de denostar todo lo relacionado con la pandemia. Ahora se pronuncia contra la vacuna que pretende combatir la COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La postura de Patricia Navidad con respecto a la pandemia del coronavirus ha sido muy controversial. Ahora, la actriz se pronuncia contra la vacuna que según se ha anunciado podría estar lista en breve, asegurando que es peligrosa y en el futuro traerá una serie de problemas para el cuerpo humano. RELACIONADO: Médicos reaccionan a declaraciones de Paty Navidad Image zoom Credit: Paty Navidad / Instagram “La vacuna experimental de nanopartículas ARNm contra Covid-19 que aplicarán a millones de personas no sólo causará cambios genéticos permanentes, sino efectos adversos”, advirtió Navidad en su cuenta de Twitter, “que quizá se presenten en un mediano o largo plazo y pueden convertirse en catástrofe mundial nunca antes vista”. De acuerdo con la también cantante, esta forma de inmunización utiliza “puntos cuánticos y la enzima de luciferasa”; lo cual causará modificaciones al ADN y permitirá una serie de controles a nivel cerebral que hará que puedan “usarnos como robots.” “¿Para que vacunar a casi 8000 Millones de personas contra un virus que no es letal por si sólo y se ha comprobado que más del 99% de los infectados se han recuperado sin necesidad de vacunas?”, agregó. “Están experimentando con nosotros y las consecuencias pueden ser graves y mortales”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas declaraciones causaron controversia entre los usuarios, ya que hay quienes apoyan en sus teorías a la intérprete de Cecilia de Aguirre en la teleserie Por amar sin ley, mientras que otros le piden ofrecer pruebas científicas o ser más cautelosa con este tipo de aseveraciones. Incluso hubo quienes la defendieron y pidieron “respeto para quienes piensan distinto que nosotros”. Mientras tanto, Paty Navidad continúa mostrando su postura al respecto y presentando supuestas pruebas escritas y en video para avalarla.

