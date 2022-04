Paty Navidad revela que las artes marciales la ayudaron a evitar el acoso sexual Una sorpresa resultó que Patricia Navidad diera a conocer que sus conocimientos en defensa personal le han permitido protegerse de los abusadores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como muchas otras mujeres en el mundo, Patricia Navidad no se ha salvado de los acosadores callejeros que buscan cualquier pretexto para aprovecharse. Sin embargo, la actriz contaba con un arma que le ayudó a poderse proteger de aquel que quisiera cometer algún tipo de abuso en su contra, se trata de las artes marciales. "Estudié karate; entonces, en la calle tuve que ponerlo en práctica en varias ocasiones. En la calle, en el metro; cuando llegué a la Ciudad de México tuve que dormir en la calle en alguna ocasión, cantaba en el metro", mencionó Navidad al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Con] todos los que se pasaban o me metían mato, me tocó poner en práctica todo mi conocimiento de karate en varias ocasiones, desgraciadamente, porque me tenía que defender. Decía 'aunque me dé miedo, tengo que aparentar que no'". Si bien la cantante tenía conocimientos en esta disciplina, no eran lo suficientemente avanzados, pero le funcionaban para poder pelear de manera digna. "[No tenía] mucha [experiencia, llegué a ser cinta] amarilla; pero no querían pelear conmigo ni los de cinta negra porque, la verdad, no tenía mucha técnica, pero si tenía mucha fuerza y mucha rudeza, y siempre los terminaba golpeando", confesó. Paty Navidad Paty Navidad en el programa Al extremo | Credit: Instagram Al extremo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paty Navidad también reveló que en alguna ocasión golpeó por error a un hombre, en el metro, que creyó que estaba tocándola en los glúteos. "Me dio una vergüenza que me tuve que salir [del vagón del metro]. Todo el mundo volteó a verme porque lo agarré a golpes", relató. "Me llenaba de coraje. En una de las paradas se abren las puertas, lo agarro, lo empujo y me doy cuenta que no era el señor, era [la bolsa] que estaba cargando", continuó. "No era el señor con su mano. Fue la única vez que me equivoqué, todas las demás no me he equivocado".

