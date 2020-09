Paty Navidad asegura que Donald Trump es la mejor opción para México En una foto frente al espejo y con una gorra con el eslogan de campaña de Trump, la actriz mexicana volvió a causar polémica por sus fuertes declaraciones. ¡Entérate de lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras sus polémicas declaraciones sobre la COVID-19, Paty Navidad vuelve a causar controversia con sus declaraciones en las que da su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y comparte extravagantes teorías conspirativas que hablan de "élites" dispuestas a establecer un nuevo orden mundial. La actriz mexicana compartió en sus redes sociales una fotografía frente al espejo y con la gorra con el eslogan de campaña de Trump, en la que llamó a sus seguidores a apoyarlo en las urnas el próximo 3 de noviembre por considerarlo la mejor opción no solo para México y América Latina, sino para el mundo. En su extenso mensaje, Navidad aseguró que el líder republicano lucha contra una supuesta élite oscura que recibe la ayuda de "sionistas satánicos" y tiene como aliados a millonarios como Bill Gates que buscan “controlar el mundo bajo un régimen dictatorial” Agregó que es uno de los políticos que lucha contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que acusó de destruir “la destruir a la familia, acabar con los valores, las identidades, la cultura y las soberanías de los países”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Trump es el único que se está oponiendo a estas élites y agendas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es la mejor opción, no solo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero. Trump está en desacuerdo con los planes de esclavizar al mundo y seguir reduciendo y destruyendo a la humanidad”, opinó la actriz de 47 años. “Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, Trump es la única y mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, para reconstruir y volvamos a hacer América grande”, expresó. “En vez de enojarse, investiguen”, concluyó en su Instagram. La actriz, que cuenta con más de 181,000 seguidores en Twitter y casi medio millón en Instagram, en el pasado ha cuestionado la existencia del coronavirus, que solo en México ha causado 71,000 muertes según el recuento de la Universidad John Hopkins. Esas y otras afirmaciones, como que el virus fue creado en un laboratorio en China, le han generado una lluvia de críticas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

