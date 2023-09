Paty Navidad anuncia su gran regreso: "Estoy de vuelta con más fortaleza, aprendizaje y fe que antes" A 4 meses de su salida de La casa de los famosos 3, la actriz y cantante mexicana compartió este lunes una gran noticia que tiene muy felices a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad Paty Navidad se convirtió a finales de abril en la segunda finalista de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. Aunque no se llevó el maletín con los $200.000 del premio final, la actriz y cantante mexicana salió en su día de la casa más famosa de la televisión hispana sintiéndose una ganadora. "Me considero una superganadora, más bien me considero la más ganadora de todos porque lo único que no gané fue el maletín con dinero", dijo en su momento en una entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo). "[Gané] el cariño nuevamente, el reconocimiento, el respeto, la admiración, el amor de mi público que por más de 30 años he estado acá y que por algún tiempo de mi vida me había alejado, entonces eso tiene un valor incalculable, venía a por ello y me lo llevo y me lo quedo y espero seguirlo regando, alimentando de aquí a todos los años que Dios me lo permita". Ahora, a 4 meses del final de esta aventura profesional que marcó un antes y un después en su vida, Navidad está lista para retomar su carrera por la puerta grande. Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad "Estoy de vuelta con más fortaleza, aprendizaje y fe que antes, dispuesta a dar y compartir lo mejor de mí. Sé que Dios tiene el control y en sus manos está lo que suceda de hoy en adelante", compartió este lunes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 130 mil seguidores. "Gracias a todo mi Fandom, a todos mis teams y público en general, l@s amo infinitamente y l@s llevo en mi corazón como parte muy importante de mi ser", agregó. Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad Tras un tiempo alejada de los reflectores, Navidad regresa con fuerza a la escena musical. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como La fea más bella y Por ella soy Eva anunció este lunes a través de las redes sociales el inminente lanzamiento de su nuevo single con el que busca retomar por todo lo alto su carrera como cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La canción tiene por título 'Que hablen de mí' y ya se puede escuchar un pequeño adelanto. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Tantos años esperando tu regreso", "Cada vez más cerca para este gran momento", "Ya queremos que salga", se puede leer entre los comentarios que invadieron su publicación.

