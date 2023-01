Paty Navidad amenaza en La casa de los famosos 3: "Cuidado, no vayan a despertar mis demonios" Paty Navidad ya ha puesto sus reglas sobre la mesa y ha lanzado una que otra amenaza a sus compañeros de La casa de los famosos 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Mezcalent Paty Navidad arrancó su participación en La casa de los famosos 3 poniendo sus reglas sobre la mesa y ha lanzado una que otra amenaza a sus compañeros. "No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios", dijo a su entrada al programa de Telemundo. Según Navidad, quien se ha visto envuelta en no pocos conflictos públicos en los últimos años, ella tiene varias personalidades con las que ahora tendrá que lidiar el resto de los participantes del show. "Soy una persona totalmente distinta, soy muchas personalidades dentro de una misma y ¿saben qué? No me causa conflicto, todas nos llevamos muy bien", sostuvo. Paty Navidad Paty Navidad en el programa Al extremo | Credit: Instagram Al extremo La actriz se mostró feliz de la oportunidad de poder participar del programa, y aseguró que venía "sin miedo" a lo que pueda suceder en los próximos meses. "Siempre estoy en búsqueda de aprender cosas nuevas, de cultivar mi alma y mi mente. Porque las personas que somos de mente, o sea que usamos la mente nos llaman locas ¿por qué?, que alguien me explique", dijo. "Vengo feliz, emocionada, agradecida con todas las ganas y el deseo de divertirme y de dar y compartir lo mejor de mí y aunque no parezca, sin miedo a nada". Ya antes de entrar a la casa del reality, Navidad protagonizó un incidente hace un par de semanas cuando supo que le habían negado poder viajar a Estados Unidos por no estar vacunada contra la covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a La casa de los famosos, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas", dijo en entonces. "Me quedo, no voy a hacer promoción porque Aeroméxico está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas".

