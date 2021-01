Close

Paty Navidad abre nueva cuenta en Twitter y ¡la suspenden otra vez! Paty Navidad no pudo cumplir su objetivo de seguir exponiendo sus puntos de vista en Twitter, ya que esta red social cerró su cuenta por segunda ocasión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, a Paty Navidad le cerraron su cuenta en Twitter por sus comentarios respecto al coronavirus y a otros polémicos tópicos como la toma del Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump. Sin embargo, la actriz quiso seguir dando sus puntos de vista en la misma red social y abrió una nueva cuenta; la cual, también fue suspendida por la propia plataforma a solo unas horas de su apertura. RELACIONADO: Paty Navidad ataca ahora al Papa Francisco y lo acusa de conspirador Image zoom Credit: MEZCALENT.COM “¿Qué creen? Ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña @patynavidadnew”, fue como Navidad realizó su retorno en la mencionada red. “Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor”. Además, realizó un primer comentario tras su retorno. Image zoom “Los ojos sólo ven lo que la conciencia es capaz de comprender. Despertemos a la luz de la conciencia y veamos con los ojos del alma y del razonamiento”, fue el mensaje que puso Navidad para su retorno momentáneo. “Aún podemos construir y crear nuestra mejor versión de humanidad. La vida vale la pena vivirla despiertos, libres y conscientes”. Antes del nuevo cierre, su colega y paisana Lorena Herrera le aconsejó que abriera una cuenta en otra plataforma “para que no haya censura; ya que en estas, que son de los mismos dueños, ¡te la van a volver a cerrar! Y mejor que varios nos cambiemos a plataformas más libres”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Así lo haré mi preciosa Lorena, sé que la censura es contra los que pensamos y más si pensamos diferente”, fue la respuesta de la también cantante. Ahora, Patricia Navidad deberá buscar otras redes para exponer sus puntos de vista, ya que tal como vaticinó Herrera, la alternativa de abrir otra cuenta no funcionó porque también fue suspendida.

