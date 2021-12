Paty Navidad abre nueva cuenta en Instagram y ¡la cierran otra vez! El último intento de Patricia Navidad por poderse comunicar con sus fanáticos a través de las redes sociales no pudo concentrarse y ahora cerraron su perfil una vez más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la postura contra el coronavirus y, posteriormente, el rechazo a la vacuna contra COVID-19 que Paty Navidad ha mostrado de manera enfática desde el inicio de la pandemia le han ocasionado detractores. Además, ha tenido sanciones por parte de Instagram y Twitter que le han cerrado sus cuentas. Hace unos meses, le cerraron por última vez su perfil en la primera red social. La actriz no quiso rendirse y, el pasado martes 7 de diciembre de 2021, decidió hacer un nuevo intento y retomó actividades en esta misma plataforma. Así, @patricianavidadsinaloa salió a la luz y aunque la intérprete de Cecilia Aguirre en la teleserie Por amar sin ley intentó manejar un bajo perfil. Incluso, no lo marcó como oficial; sin embargo, dio pistas a sus seguidores de que se trataba de su nuevo perfil. Tenía 18 publicaciones, las últimas eran un video donde cocinaba ceviche al estilo Sinaloa y otro post invitando a donar juguetes y ropa para las personas de la Sierra Tarahumara. Los cibernautas comenzaron a darle la bienvenida ante su regreso y aprovecharon para hacer el anuncio correspondiente en los perfiles de los diversos clubs de fans de la también cantante. Ante ello, respondió a un fanático "Deseo con el alma no me quiten esta cuenta también. ¡Abrazo de luz!". Pese a todo, sus esfuerzos fueron infructuosos y ahora la cuando se busca el mencionado perfil aparece la leyenda "Está página no está disponible". Paty Navidad Paty Navidad en el programa Al extremo | Credit: Instagram Al extremo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cierre también fue notado por los usuarios, quienes reaccionaron sorprendidos. "Pero como que ya se la volvieron a cerrar porque le doy clic a la cuenta y dice "usuario no encontrado", aclaró una internauta. De momento, Patricia Navidad continúa su participación en MasterChef Celebrity y no ha hecho ninguna declaración sobre la cancelación de su última cuenta.

