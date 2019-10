Paty Manterola: "Siento la presencia de mi papá más que nunca", declaraciones exclusivas

La cantante mexicana Patty Manterola está pasando por un momento agridulce. A la profunda tristeza de la repentina muerte de su papá se une, por compromisos de agenda, el lanzamiento de su nuevo sencillo Leyenda. Es una canción pegadiza y divertida, que bien contrasta con el momento que le está tocando atravesar en su vida personal.

Image zoom Paty acaba de perder a su papá de forma repentina e inesperada. Sus refugios son la familia y el trabajo. Foto cortesía Instagram Paty Manterola Instagram Patricia Manterola

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Así nos lo reveló la misma Paty Manterola hoy en estas declaraciones exclusivas: “Independientemente de este momento tan intenso que estoy viviendo en mi vida personal y mi carrera, los dos son como polos opuestos, la pérdida de un ser querido y el nacimiento de un proyecto profesional. Obviamente no están a la altura una de otra, no tienen comparación, pero me crean emociones confrontadas. Precisamente me siento más fuerte, porque siento la presencia de mi papá más fuerte que nunca, siento que lo está viendo todo”. Así nos recordaba Patty en sus redes que no olvidemos consentir en vida a nuestros seres queridos:

“Si algo me enseñó mi papá fue a ser fuerte, a tener fortaleza interna” –nos asegura Patty- “Él pasó por muchas dificultades en su vida y yo noto cómo esa fortaleza me la está regalando en el corazón en estos momentos”. Desde luego la guapísima de Patricia Manterola está bien amparada por su preciosa familia, sus príncipes como ella les dice, su esposo Forrest Kolb y sus simpáticos pequeños Lucca, Alesso y Matteo.

La presencia de la Virgen de Guadalupe se ha hecho muy presente en momentos mágicos de la vida de Patricia, durante su compromiso, su boda, el nacimiento de sus tres bebés… “Sé que mi papá está con Dios, en manos de la Virgencita que tanto amaba como yo. Qué mejor homenaje puedo darle a mi papá que seguir trabajando y usar esa fortaleza que él me enseñó”.

“Así que no queda otra que continuar con la vida y lanzar este sencillo, en el que llevo tantos meses trabajando, agradecida y contenta de compartirlo con mis fans y la gente que me quiere”, confiesa Paty. Y una petición de esta bellísima y trabajadora mamá: “Al salir independiente sólo contamos con el poder de las redes para darnos a conocer, así que les pido a mis fans que compartan, que comenten, para que nos ayuden con su difusión”. Algunas de sus amistades ya lo empezaron a hacer como Alicia Machado, quien colgó este video en sus redes:

Al igual que el tiempo, la intérprete del famoso “que el tiempo no pare, no pare no” tampoco se detiene. Y aunque los años no pasan por ella, brindamos por ese tesón y ese huracán de mujer que siempre se ha mantenido en la cima de cualquier expresión artística, pase lo que pase y le pese a quien le pese. ¡Bravo Paty!

“Esta canción es un regalo que me dio un equipo maravilloso… Erika Ender, co-autora de Despacito, amiga de toda la vida que adoro y respeto; Lugo González, un productor que lleva años haciendo hits en Estados Unidos y es un honor que se haya tomado el tiempo de colaborar y trabajar conmigo, no nada más con su talento, sino con su corazón porque también es co-autor de la canción; Echo Irizarry, el padrino del reguetón, que ha creído en un proyecto como este y le da su bendición, componiendo y masterizando; y Frank Durham, quien también es un extraordinario talento que hizo la mezcla. Todas estas personas se involucraron de corazón, más que otra cosa. Así que más agradecida no puedo estar”. ¡Muchas felicidades Patricia! Ánimo y que sigan los éxitos.