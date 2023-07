Paty Manterola revela cómo fue convivir con Ninel Conde Patricia Manterola y Ninel Conde estuvieron conviviendo 24 horas por varios días ¿fue difícil el trato entre ambas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Paty Manterola y Ninel Conde convivieron de manera cercana en una casa durante varios días para el reality Secreto de las indomables; ante ello, la exintegrante de Garibaldi dio a conocer cómo fue tratar de manera tan cercana a El bombón asesino. "Puedo decir que me encantó descubrir a una Ninel que no conocía. Este regalo nos dio este reality, nos dio esta manera de conectar un poco más, no nada más como artista porque ya había trabajado con Ninel sino como personas, como mujeres. Y me encantó conocer a esa mujer que es Ninel", mencionó Manterola a los medios de comunicación. "Y espero que mucha gente que a lo mejor nos critican o nos hacen bullying, en redes sociales que es muy fácil porque ni siquiera te ven la cara, se den la oportunidad de ver más allá y ese reality les va a dar esa oportunidad". Paty Manterola también dijo que Ninel Conde "canta muy lindo" y tuvo una buena convivencia con ella. De hecho, dio a conocer cómo vivió estar en una casa con cinco mujeres más. "Soy pacífica, no me gusta pelear con nadie. Algo que me llamó mucho la atención, y por eso acepté, fue eso que los productores me dijeron 'Paty, aquí no pretendemos ni queremos que se peleen ni se agarren del chongo, no'. Aquí que surjan conversaciones interesantes que defiendan su punto de vista y que si te llegas a enfrentar a alguien que no tiene tu punto de vista que eso lo compartas'", mencionó. ninel conde, patricia manterola, Secretos de las indomables Credit: IG/Ninel Conde; IG/Patricia Materola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces, nos respetaron mucho las personalidades. Yo en Peace and love, en zen, tratando de que la armonía surgiera", continuó. "Obviamente, hubo algunos momentos, no de conflicto, pero de confrontar puntos de vista en ciertas situaciones y que enriquecieron muchísimo el programa, y que siento van a enriquecer muchísimos a las mujeres y a los hombres que quieran aprender de mujeres como les dicen indomables, triunfadoras, exitosas".

