Paty Manterola habla sobre el conflicto con uno de sus excompañeros de Garibaldi Hace un tiempo, uno de los miembros de Garibaldi se pronunció en contra de Paty Manterola ¿qué dice la actriz al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, se desató una polémica tras el primer reencuentro de Garibaldi para un concierto, debido a que se especulaba un gran regreso de la agrupación a los escenarios; sin embargo, había un miembro que, según se mencionaba, estaba poniendo demasiadas condiciones, se trata de Paty Manterola. Incluso, Charly, su compañero en dicha agrupación la había tachado de "creída" y "sangrona". Ahora, la actriz aborda el tema y aclara lo ocurrido. "Todas esas declaraciones salieron de un momento de emociones y Charly me pidió una disculpa. Les digo que no quiero hablar del tema porque es incrementar y alimentar algo que ya pasó, que ya está, es lo que es", advirtió a los medios de comunicación. "Soy cero de andar en los chismes, de que si dijo o no dijo. Yo los respeto mucho y quiero mucho a mis ex compañeros de Garibaldi, así es que jamás me van a ver hablando de ellos". De acuerdo con la también cantante solo son especulaciones lo que se generó en torno a ella y no desea entrar en mayor polémica. "Lo único es que yo estaba puesta para hacer 90's Pop Tour junto a Garibaldi, [mis compañeros] decidieron otra cosa, lo cual es completamente respetable", enfatizó. Paty Manterola, look, un nuevo dia Credit: Instagram/Un nuevo día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paty Manterola prefiere mantener los buenos recuerdos del reencuentro, donde se rindió homenaje al fallecido Xavier Ortiz, quien fuera su compañero en el grupo y su esposo. Charly Lopez Credit: Medios y Media/Getty Images "Nunca me van a escuchar diciendo que si los pormenores, que si sí que si no. La verdad es que la energía que yo viví con los Garibaldis el día que nos invitó Ari Borovoy a los 90's Pop Tour a rendirle un homenaje a Xavi, eso me lo llevó en el corazón", concluyó.

