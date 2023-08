Paty Manterola deja al descubierto su intimidad y espera con ello ayudar a otras mujeres Tras dar a conocer sus experiencias de vida, Patricia Manterola considera que otras mujeres pueden sacar algún provecho de ello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Paty Manterola se ha caracterizado por estar alejada de los escándalos, ahora se abrió de capa al formar parte de Secretos de las indomables, un reality donde junto a otras celebridades como Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Zuleyka Rivera, Amara La Negra, dejó al descubierto su lado más vulnerable que espera pueda servir para ayudar a otras mujeres. "Entusiasmada de poder de conectar con la audiencia más allá de las redes sociales, de lo que un personaje en televisión o mi música me permite. Fue sumamente atractivo y enriquecedor para mi vida; no me arrepiento, lo volvería a hacer, volvería a compartir delante y detrás de la pantalla con estas mujeres maravillosas", mencionó Manterola a People en Español. "Me gustaría que ciertas herramientas que a mí me han servido para sortear ciertos retos en mi vida, las puedan tener también las mujeres que nos vean". Como las famosas que formaron parte de este proyecto convivieron por varios días en un mismo espacio, los sentimientos estuvieron a flor de piel; así, la ex Garibaldi confiesa cómo fue esta experiencia. "Vamos a poder conectar de manera mucho más personal, nosotras con la audiencia, más allá de la artista", reveló. "Surgieron un abanico de emociones impresionantes, desde risas, llantos, diversión, relajo, en fin. Tantas y tantas cosas que pudimos compartir. Somos mujeres fuertes, sí, pero más allá del artista somos seres humanos que hemos pasado situaciones, algunas muy hermosas, algunas no tanto. Y de alguna manera, al escuchar nuestras propias experiencias, las mujeres afuera también van a poder, de alguna manera, verse reflejadas. Y ver si algo que nos sirvió a nosotras para salir adelante de esas experiencias [les funciona]". La cantante asegura que no representó ningún conflicto dejar que la conocieran como persona. "Para mí la verdad, no ha sido complicado [poner mi vida al descubierto] porque fui y soy delante de esta pantalla o de estas cámaras, que en un momento dado se olvida que están, simplemente fui yo y con todo ese abanico de emociones que pueden surgir con la convivencia con otras mujeres tan fuertes y arrolladoras como son las indomables", comentó. "Con esto no quiero decir que no haya habido momentos en los cuales la tolerancia o la paciencia o las diferentes emociones que viví con estas pláticas no surjan, pero siempre muy transparente". Paty Manterola Credit: Omar Vega/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Manterola, quien estará en Secretos de las indomables a partir del próximo 17 de agosto por la plataforma CanelaTV, asegura que este proyecto le dejó mucho aprendizaje. "Las admiro a todas profesionalmente hablando y, después de este viaje, que tuve la oportunidad de conectar más allá, las admiro y las respeto como mujeres, con todo lo que han vivido; las entiendo aún más", expresó. Paty Manterola, look juvenil Credit: Instagram/Paty Manterola "No conocía la vida de ellas más a fondo y como tuvimos la oportunidad de compartirla entre nosotras. Hoy puedo decir que si antes las admiraba, ahora las admiro de una manera increíble. Siento que las mujeres tenemos la capacidad de escucharnos unas a otras de una manera completamente diferente de cómo lo haces con tus padres, tu pareja", continuó. "Esas mujeres que han pasado por tantas cosas también, de alguna manera se vuelven consejeras. Hay muchos títulos que les podría poner, pero se vuelve enriquecedor. Podría ser una plática en un baño de mujeres, por ejemplo, sin tapujos, sin medio a las críticas, sin miedo a nada; simplemente, estamos aquí para nosotras escucharnos y apoyarnos. Y, obviamente, a veces, aunque no compartimos los mismos puntos de vista, eso lo hace enriquecedor".

