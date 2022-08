Paty Cantú revela que sufre una importante enfermedad Tras muchos meses de estudios clínicos, Paty Cantú pudo descubrir el padecimiento que le aqueja y que tendrá por el resto de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante un tiempo, Paty Cantú comenzó a sufrir conflictos de salud y emocionales; así como incremento y baja de peso que le causaron gran preocupación. Así, comenzó un largo proceso médico para determinar su padecimiento; sin embargo, tardó varios meses para recibir el diagnóstico adecuado; incluso, recibió conclusiones de enfermedades graves que no tenía. "En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo, y que es algo de lo que he hablado, me costo mucho encontrar el diagnóstico", relató Cantú a los medios de comunicación. "Estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente, sin saber que eran síntomas de una sola cosa y se me diagnosticaron como 20 cosas más que no eran. Me hicieron análisis de sangre, me decían 'tienes leucemia, lupus'. Me dijeron cualquier cantidad de cosas y me costó un año de perseguir un diagnóstico". Gracias al diagnóstico correcto la cantante y compositora pudo retomar su vida con normalidad. Además, decidió comentar abiertamente todo lo relacionado con su situación y que lo que ha vivido para así, a través de su experiencia, poder ayudar a otras personas. Paty Cantu, conjunto de pantalon, programa hoy, look Credit: Instagram/Programa Hoy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Descubrí que tenía hipotiroidismo y fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y regresé a mí misma. Me regresó la vida, me regresó la personalidad. Pude volver a dormir, a controlar mi peso, a controlar mis emociones", confesó. "A partir de ese momento, ha sido algo de lo que he hablado, públicamente, mucho porque creo qué hay que normalizar las conversaciones que son completa y absolutamente humanas". A partir de conocer su situación, Paty Cantú ha comenzado una campaña para hacer conciencia de esta enfermedad y lo importante que es realizarse un perfil tiroideo que los pueda ayudar a detectar si tienen este padecimiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paty Cantú revela que sufre una importante enfermedad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.