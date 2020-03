Patty Navidad enciende la polémica al calificar al coronavírus de "falsa pandemia" La actriz mexicana hizo polémicos comentarios sobre grave epidemia que azota a la humanidad y las críticas no se hicieron esperar. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pues señores, Patty Navidad lo volvió a hacer. Luego de publicar un tuit que dejó a unos boquiabiertos y a otros indignados, la actriz nacida en Sinaloa regresó a Twitter para compartir su opinión sobre la crisis que azota al mundo por el coronavírus para calificarla de "falsa pandemia". Lógicamente las redes no perdonaron y fueron varios los que no solo le cayeron encima para corregirla o de plano insultarla sino que también se enfrascaron con ella en una discusión en línea. El tuit de la polémica decía: "Una falsa pandemia que ha llevado a la población mundial a vivir psicosis, vibrar en bajas frecuencias y caer en control mental masivo mediante el pánico creado por el bombardeo de información terrorista que manipula fácilmente los cerebros dentro de ésta granja humana". "Vez demasiadas películas de conspiraciones", respondió un usuario de la plataforma ante el comentario publicado originalmente este 15 de marzo. "Pareciera que Usted cree que vivimos en una simulación, en una secuela de la película “The Matrix” al referirse a una granja humana, siendo con ello peyorativa con la humanidad en general. Respetuosamente, le urge un profesional que le ayude a entender su distorsionada realidad", comentó otro. Pero la bella Patty no solo no se amilanó sino que dio la cara para defender sus comentarios: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos volvieron a responderle con respeto, pero con ironía preguntándole que "en qué bancos" podrían encontrar el dinero del que ella hablaba. Ella sin chistar respondió con una cita del analista Sigmund Freud: “La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad”. Luego publicó una cascada de tuits que prácticamente no han cesado desde ese día denunciado conspiraciones para acabar con el orden mundial y la economía, entre otras cosas. El 11 de febrero pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) clasificó al coronavírus -surgido en diciembre de 2019 en Wuhan China- como COVID-19. Un mes después declaró su contagio como pandemia. A la fecha hay más de 7,500 muertos a causa del mal respiratorio y más de 190,000 infectados a nivel global. Advertisement

Close Share options

Close View image Patty Navidad enciende la polémica al calificar al coronavírus de "falsa pandemia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.