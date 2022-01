Ex de Grettell Valdez habla del estado de salud de la actriz Patricio Borghetti se pronuncia por primera vez de la enfermedad que está padeciendo su exesposa Grettel Valdez y que ha ocasionado la preocupación de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Grettel Valdez dio a conocer que le sería amputada parte de su dedo debido a que se le desarrolló una verruga que podría desarrollarse de manera negativa y convertirse en cáncer. Como la actriz ya tuvo una experiencia similar con esta enfermedad se someterá a una operación para quitarse la parte afectada. Ante ello, Pato Borghetti, su exesposo, habló sobre la condición de salud de la madre de su primogénito Santino. "No puedo decir a profundidad, clínicamente, cómo está el asunto porque es terminología que no manejo, no domino. Pero hasta donde sé, lo que he hablado con Grettell es con este procedimiento estaría fuera de peligro", explicó Borghetti al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Se tiene que hacer y se acaba ahí por ahora. No es una ciencia exacta de cómo funciona cada organismo y cada cuerpo, pero lo que sé es que realizando este procedimiento ella estaría bien, fuera de peligro". El conductor aseguró que su excónyuge, con quien mantiene una excelente relación, está con la mejor disposición de acatar las órdenes de los especialistas porque lo único que le interesa es recuperarse por completo y evitar un mal mayor. De hecho, dio a conocer que la intérprete de Gabriela Pons de Carmona en el melodrama Buscando a Frida "está tranquila". Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Grettell Valdez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno tiene que acatar lo que digan los médicos y ella quiere estar bien, y va hasta las últimas consecuencias. Como cualquier persona que quiere vivir y le dice que se tiene que hacer un procedimiento si quiere estar libre de peligro, pues lo tiene que hacer", agregó. "No tengo la fecha [de la intervención quirúrgica], sé que tiene que ser pronto". Patricio Borghetti aseguró que todos los involucrados "estamos manteniendo la calma, apoyándola" y que el hijo de ambos también "está tranquilo". Lo cual, ayuda con este proceso a Grettell Valdez, quien dio a conocer que ya está hospitalizada y acompañada, justamente, de su primogénito. Grettel Valdez "Santino sabe que todo va a estar bien, que, a veces, son situaciones que pasan y se resuelven gracias a la medicina", dijo. "Hace unos años, ella pasó por algo similar y se resolvió. Entonces, basándonos en ese antecedente, todos estamos muy tranquilos de qué va a salir todo bien".

