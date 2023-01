Paty Navidad dice que ya vienen los extraterrestres: "Yo no me siento de este planeta" En La casa de los famosos, la actriz Paty Navidad opina que ya están por llegar los extraterrestres. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Navidad dejó boquiabierto a Osmel Sousa en La casa de los famosos (Telemundo). La actriz mexicana tuvo una interesante conversación con el 'Czar de la belleza' y otros concursantes del reality show sobre los extraterrestres. "No es que no hayan llegado, claro que han llegado y que están aquí", dijo sobre seres de otros planetas. "Yo no me siento de este planeta", añadió. "¿No se han comunicado contigo?", le preguntó a un incrédulo Osmel. "Conmigo sí", añadió risueña. "¿Cómo es la historia de los extraterrestres?", le preguntó Osmel intrigado. "Yo hablé mucho de cosas de filosofía, de esoterismo", le dijo la actriz mexicana. "Yo creo que tú eres medium", le dijo él. "Sí, también me lo han dicho", confesó Navidad. Patricia Navidad Credit: (Luis Ortiz/Clasos/LatinContent via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osmel le preguntó porqué no trabajaba ese don. "Lo he estado trabajando, pero lo he estado trabajando nada más en luz y espiritualidad", dijo ella. "Que vengan y se comuniquen contigo", le aconsejó él. "Tú eres una bruja", añadió Osmel risueño. "Sí soy, desde niña me decían bruja en mi casa. Tengo muchas anécdotas que te puedo contar por las cuales me decían bruja". Patricia Navidad Credit: (Alfonso Manzano/Clasos.com/LatinContent via Getty Images) Sin duda, Osmel no es el único que quedó atónito y curioso ante estas confesiones de la actriz.

