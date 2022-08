Patricia Manterola víctima de un grave robo: "Estoy en shock" La cantante compartió la noticia con sus seguidores y pidió la colaboración de todos. "Ahora me estoy moviendo para ver qué podemos hacer". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Manterola se preparaba para el lanzamiento de una nueva y esperada canción para este próximo 9 de septiembre junto a Raymix. Sin embargo, la exintegrante de Garibaldi ha sufrido un duro golpe al ser víctima de un robo, tal y como ella misma lo ha compartido con sus seguidores. "¡Estoy en shock, chicos!", escribía en un mensaje en su cuenta de Twitter donde informaba con detalle qué le habían hacho y donde también solicitó la colaboración de todos. Patricia Manterola Credit: John Wolfsohn/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A apenas días de lanzar su próximo tema y con toda la ilusión puesta en este proyecto, Paty recibió la peor de las noticias, algo que nunca antes había experimentado. "¡Es la primera vez en toda mi carrera que se filtra una de mis canciones y la saca la piratería antes que yo! Ahora me estoy moviendo para ver qué podemos hacer", informó en su cuenta de Twitter. A pesar del triste acontecimiento, Patricia se está preparando con todo para que el estreno oficial de este tema el próximo día 9. Y así mismo lo compartió feliz en su más reciente post de Instagram, donde dejó a un lado el disgusto y se apoyó en su "dream team". En un en vivo con su equipo, dio explicaciones y contó todos los planes por delante sin permitir que lo sucedido le aguase la fiesta. Por el contrario, en una reflexión en este directo y ya más tranquila, aseguró que si su canción está en la calle "es porque va a ser un éxito... vamos a recibirlo con toda la buena energía", dijo enfocándose en lo positivo.

