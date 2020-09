Patricia Manterola se niega a hablar de su ex Xavier Ortiz en una entrevista con Chiqui Delgado La cantante no quiso dar más declaraciones ni contar más detalles de su vida y su relación con el que fuera su marido y lo dejó saber de forma contundente. "No aporta nada". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido la noticia más triste de los últimos tiempos. El suicidio de Xavier Ortiz dejó a todos con el corazón roto y a día de hoy sigue siendo un doloroso momento en la vida de quienes le amaron y admiraron. Entre ellas, su exmujer, Patricia Manterola quien tras producirse el terrible suceso solo tuvo palabras de amor al que fuera su pareja sentimental por tantos años. Sin embargo, ya no hay nada más que hablar. La cantante fue tajante con este asunto al ser preguntada por el integrante de Garibaldi en una entrevista con Chiquinquirá Delgado en El break de la 7. El programa tan exitoso durante el confinamiento ha retomado sus charlas online con la bella artista como una de sus primeras invitadas. Patricia lanza nueva melodía "Canción Pa' Levantarte" y toca hacer promoción, ese es el tema del que quiere hablar, nada más. En esta amigable conversación con la venezolana fue directa y le dijo que no quería dar más declaraciones al respecto, principalmente para evitar el morbo y las malas interpretaciones de algunos medios, pero también por respeto y cariño a la familia de Xavier. "Siento que mis comentarios en este momento solamente alimentan notas que pueden causar más dolor a sus seres queridos", empezó diciendo con mucha educación y cariño. "Así es como me quiero mantener, no es porque no tenga muchas cosas que contar de él y muchas cosas hermosas que recordar, sino que sé que en estos momentos no aporta nada. Lo que tuve que decir lo dije", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya está. Su despedida y su cariño al que fue su amor y amigo posteriormente quedó expresado a la perfección en su perfil de Instagram cuando la triste noticia veía la luz, pero nada más. Toca seguir hacia adelante, apostando por la vida y con la ilusión de trabajar en su nuevo proyecto musical. Ahora toca bailar y cantar al ritmo de su "Canción Pa' Levantarte" con la que pretende precisamente eso, transmitir fuerza, alegría y un abrazo infinito a todos los que lo necesiten.

Close Share options

Close View image Patricia Manterola se niega a hablar de su ex Xavier Ortiz en una entrevista con Chiqui Delgado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.