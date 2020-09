Patricia Manterola se despide de Xavier Ortiz: "Así te recordaré siempre" La cantante y actriz compartió un sentido mensaje nada más enterarse del fallecimiento de su exmarido y compañero de Garibaldi. Estas fueron sus palabras... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Falleció el Garibaldi Xavier Ortiz y la insólita noticia ha dejado consternados a sus seres queridos, incluida su exmujer y amiga, Patricia Manterola. Sergio Mayer, uno de sus compañeros, fue el primero en dar la noticia, todavía conmocionado por la tristeza, hoy lunes 7 de septiembre: “Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida, y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos”, dijo con los ojos aguados y la voz entrecortada. “Comparto con Vds. la lamentable pérdida de mi hermano, Xavier Ortiz, que muchos Vds. conocen como el conejo, compañero, hermano de Garibaldi… ¡Te amo, Xavier!”, exclamó visiblemente emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patty Manterola dejó también un hermoso mensaje de cariño al que fuera su esposo durante seis años nada más enterarse de la noticia, sin olvidar mencionar a la familia del artista y compartiendo bellas fotos del recuerdo. “Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino... Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo...” escribió con emoción la actriz de Acapulco, Cuerpo y Alma. “Ya estás en los brazos de tu Mami hermosa, a quien extrañabas tanto...", continuó. "Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos... Lo siento muchísimo”, dijo bajo los lindos retratos de la mamá del artista, ya fallecida, y de su familia al completo."¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO XAVI! Descansa en paz”, finalizó. Años después de su divorcio, Patricia Manterola rehizo felizmente su vida junto a su esposo, Forrest Kolb, y hoy es mamá de tres niños, Lucca, y los mellizos Alesso y Matteo. Forrest también dejó bajo el retrato de Xavier Ortiz, compartido por su mujer, unas manitas en oración.

