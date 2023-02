Patricia Manterola de luto por la muerte de alguien muy querido: "Se te va a extrañar muchísimo" La actriz y cantante dio el último adiós a una persona especial en su vida personal y profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Manterola está de luto. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, donde compartió unas palabras cargadas de dolor por la muerte de su amigo y fan Jorge Díaz. La actriz y cantante publicó un extenso mensaje junto a un video con una serie de fotos junto a Díaz, en los que recuerda algunos de los momentos que compartieron juntos, sin especificar las razones de su muerte. Manterola le dedicó la canción "Niña bonita" y le agradeció por su amistad e incondicional apoyo a su carrera como artista desde sus inicios. Además, se solidarizó con la familia del fallecido por la inesperada pérdida. Patricia Manterola Credit: Lester Cohen/Getty Images for LARAS "De esas noticias que duelen profundo. Jorgito Díaz, aunque sé que ya estás en los brazos de Diosito aquí en este plano se te va a extrañar muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo tu cariño y apoyo incondicional desde los inicios de mi carrera, siempre serás uno de mis fans más adorados y siempre seré tu "Niña Bonita" como siempre tu me lo decías", comentó la intérprete "Ojos negros". "A tus seres queridos les mando un abrazo con todo mi amor esperando encuentren consuelo muy pronto ¡Vuela alto mi Jorgito querido! Te quiero muchísimo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos seguidores se unieron al dolor de la cantante y también le enviaron mensajes manifestando su respaldo en este momento: "Recuerdo que te fue a ver cuando estuviste en Guadalajara, mis oraciones están con él y su familia"; "un gran niño, sé cuánto te admiraba"; "te acompañamos en tu momento de dolor Paty"; "hermoso homenaje a quien fue tu fan", son algunos de los comentarios que se leen en el mensaje.

