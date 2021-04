Patricia Manterola contra la serie de Luis Miguel: "Sumamente fuerte, insensible y desafortunado" La ex Garibaldi estalla contra el personaje de Paola Montero de la segunda temporada de la exitosa bioserie de Netflix aparentemente basado en la artista Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras afrontar muchas preguntas sobre su alegada relación con Luis Miguel, parte de la segunda temporada de la bioserie de Netflix sobre el Sol de México, Patricia Manterola manifestó su profundo descontento con los hechos presentados. La ex Garobaldi aseguró en redes sociales que lo que se relata en la producción no concuerda con la realidad. "Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida", escribió. "Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje, afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen", lamentó. Manterola cuestionó la veracidad de la situaciones reflejadas en la serie y el comportamiento del personaje del tercer capítulo de la serie que supuestamente está basado en ella. "Como sucede en muchos casos, con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron, alterando la percepción de la audiencia. Es claro que para que una 'historia de ficción' funcione, se necesitan 'crear personajes' antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia Manterola y Luis Miguel Credit: Tibrina Hobson/Getty Images; Ethan Miller/Getty Images La cantante negó haber acompañado a Luis Miguel al festival chileno de Viña del Mar o haberse ido de fiesta con él, así como haber tenido alguna relación amorosa con Cristian Castro. En la serie, Luis Miguel tiene una relación con una joven intérprete de la década de los años noventa que canta el tema Everybody Loves Banana, una aparente alusión a la canción Banana que en su momento popularizó el grupo Garibaldi. "Muy por el contrario como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él a Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado", declaró. Ante los hechos y especulaciones, Manterola recalcó que su carrera no la ha hecho a base de escándalos y que aún no ha decidido contar su historia, pero aseguró que lo que tiene claro es que no se va a quedar callada ante el respeto que merece. Además confirmó que su equipo ha intentado comunicarse sin éxito con la producción de la serie. "Por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quién soy en realidad", escribió. "Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo, merecemos respeto". La serie protagonizada por Diego Boneta, se estrenó el pasado domingo en Netflix.

