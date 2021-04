¡Patricia Manterola deslumbró con su actuación en la gala de Mira Quién Baila! La bella actriz y cantante mexicana impactó sobre el escenario con su coreografía al estrenar su nuevo tema Como la marea. ¡Aquí puedes verlo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Patricia Manterola no pierde un ápice de actualidad pese a llevar toda su vida desarrollando una carrera artística intachable. La bella jurado de Mira Quien Baila, quien comparte estrado con la fabulosa Dayanara Torres, no solo continúa triunfando como actriz. Su serie en México, Renta Congelada reinicia próximamente la grabación de su cuarta temporada, pero además la intérprete de Que el ritmo no pare estrenó hoy su nuevo sencillo durante la gala de MQB, Como la marea, junto al dominicano Yenz García. Los años no pasan por ella, a juzgar por el tipazo que muestra, gracias a sus estilo saludable de vida, el ejercicio y una dieta vegana que presume de vez en cuando en sus redes. Su matrimonio con Forrest Kolb y el nacimiento de sus tres hijos no frenaron para nada la carrera de la actriz y cantante, más bien al contrario, son el aire que impulsa sus alas a seguir volando más y más lejos. Así de espectacular, con un vestido azul que lució en la gala anterior de MQB, anunciaba hace unos días el lanzamiento de su nueva canción: "¡Semana de NUEVO SENCILLO con toda la ACTITUD! Mi meta: DISFRUTAR el proceso de lanzamiento de Como la marea con Yenz García. SIN ESTRÉS… Pero eso si, que no se quiten las mariposas en la panza …¿Cuáles son tus metas esta semana, cuéntame?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues atrás quedaron las mariposas. Esta noche Patty volvió a adueñarse del escenario para protagonizar la espectacular actuación que volvió a robar los corazones de sus fans: ¡Felicidades Patricia por tantos éxitos!

