¡Mira cómo felicitó el atractivo esposo de Patricia Manterola a la bella mexicana en su cumpleaños! Aunque los años no pasan por la atractiva jueza de Mira Quién Baila, Patty Manterola cumplió esta semana y su marido, Forrest Kolb, felicitó así al amor de su vida. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ayer los Kolb Manterola estuvieron de fiesta! La ocasión lo merecía, ya que Patricia Manterola, la mamá del hermoso clan, estaba de cumpleaños, y no dudó en gritarlo a los cuatro vientos con este precioso mensaje: "¡Es mi cumpleaños! Qué bendición tan hermosa abrir los ojos y sentir el amor de tanta gente. Sin duda la vida me ha dado la gran bendición de cruzarme en el camino con seres que independientemente del tipo de experiencia vivida, solo veo con ojos de amor y agradecimiento por haberme ayudado a forjar la mujer plena que soy hoy",escribió. "En este día bendigo a mi madre hermosa, Mary Loly Carrión y a mi padre, QEPD, por haberme dado la vida ❤ Gracias infinitas ¡Los amo! También agradezco sin duda el amor de todos los que me rodean, en especial el de los 4 hombres más importantes de mi vida, Forrest, Lucca, Alesso y Matteo. ¡Caminar a su lado me hace la mujer más feliz del mundo! LOS AMO ❤", dijo compartiendo esta bella foto familiar y agradeciendo a todos sus fans por sus felicitaciones. Su esposo no se quedó parco en palabras a la hora de felicitar a su esposa y describir al amor de su vida: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero desearle el más feliz cumpleaños a mi linda florecita. Lluvia infinita de bendiciones en este día y siempre… Agradezco a Dios por tu presencia, poderosa y radiante, en mi vida y en la de tantas personas. Gracias por tu integridad, transparente como el cristal, además de por tu generosidad, lealtad y confianza. Gracias por estar ahí un día tras otro. Yo, a tu lado por siempre. Te amo más allá de las palabras…" ¿Así o más enamorados? La actriz ha logrado un balance fabuloso en su vida entre trabajo y familia. Además de triunfar en México con Renta Congelada, dejó a sus fans helados a unos días con esta espectacular presentación en MQB al bailar su último tema Como la marea: ¡Felicidades Patty! ¡Y que cumplas muchos más!

Share options

Close Login

View image ¡Mira cómo felicitó el atractivo esposo de Patricia Manterola a la bella mexicana en su cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.