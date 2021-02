Close

¡Locura de amor de Patricia Manterola conmueve hasta las lágrimas por San Valentín! El homenaje que le dedicó a su esposo con imágenes nunca vistas de su vida íntima, incluyendo el nacimiento de sus pequeños, te emocionará profundamente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado diciembre, Patricia Manterola celebró diez años de casada junto al amor de su vida, Forrest Kolb, con quien ha tenido tres preciosos hijos: Lucca y los mellizos Alesso y Matteo. Esta romántica semana de San Valentín, ya que el día 14 de febrero celebran los enamorados, la cantante y actriz mexicana quiso regalarle a sus fans un tema que escribió para su esposo el día de su boda y hacerle un homenaje con un impactante video para celebrar su primera década juntos. En el clip se suceden imágenes que relatan su historia de amor desde el comienzo hasta ahora, con íntimas imágenes del alumbramiento en agua de su primogénito, al que dio a luz en casa, hasta los momentos más tiernos de la llegada de los cuates, con material inédito de su vida privada que no te puedes perder. "Esta canción que escribí hace 10 años como regalo sorpresa para Forrest en nuestra boda, ahora les pertenece a Vds. ☺", escribió Manterola en sus redes."Sigamos creyendo y poniendo nuestra atención en el amor que YA somos y que vive dentro de nosotros, para entonces poder compartirlo con todos los seres que la vida nos ponga en el camino.Ese amor que no te lo da nada ni nadie, ese amor que no necesita de nada externo para ser feliz." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También recordó a los solteros que tenían ocasión de celebrar:"En este fin de semana, estés solo o acompañado reconoce que YA eres amor y desde ese espacio celebra la vida y agradece tus bendiciones", aconsejó.Después de agradecer a su amiga Erika Ender por la colaboración en la composición, también dio las gracias "a todos los que hicieron posible que esta canción tan especial para mi cobrara vida". Una manera fabulosa de celebrar el amor, no sólo el de su esposo, también el de su familia al completo, incluidos sus hijos. La talentosa mexicana continúa en la brecha después de una larga carrera, sin perder un ápice de su popularidad o belleza, ya que se mantiene como el primer día, compartiendo sorprendentes bikinazos gracias a una vida equilibrada, en la que aúna dieta vegana y ejercicio de forma regular.

