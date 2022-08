Patricia Manterola reveló que sus compañeros de Garibaldi quisieron echarla del grupo Patricia Manterola declaró que el resto de los miembros del grupo Garibaldi no la quisieron en el reencuentro y decidieron que no estuviera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Patricia Manterola Patricia Manterola | Credit: Mezcalent Patricia Manterola aseguró que sus ex compañeros del grupo Garibaldi no la invitaron a la reunión que hicieron porque ya no quieren que forme parte del proyecto musical. Si en el pasado, Charly López y Paty Manterola se amaban, ahora la relación que existe entre ellos no es buena, e incluso el cantante la llegó a tachar de "creída" y "sangrosona". En una entrevista con el programa hoy Día, la mexicana aseguró que sus compañeros habían decidido sacarla del proyecto para la década de los 90 por distintas razones. "Tengo entendido que los Garibaldis decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera. Pero yo feliz, yo puesta ahí cuando me llamen para el 90's Pop Tour, feliz de la vida ", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las personas que hablan de los demás siento yo que están hablado de ellos mismo, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque respeto y los respeto muchísimo. Si eso es lo que dijo, vayan y pregúntenle a él", añadió. Fue el propio Charly López quien también abordó el tema del reencuentro con Manterola en el programa De primera mano, donde también contó un momento incómodo durante el 90's Pop Tour. "Desde mi punto de vista muy personal, (su actitud fue) como buena onda, a la defensiva, creída, como sangronsona, sin ofender, pesada… y es mi hermana, nos hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: 'Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez'. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente", sentenció.

