“No padezco depresión”: Patricia Manterola aclara los rumores sobre su salud La actriz y cantante mexicana habló abiertamente sobre su salud y envió un mensaje a las personas que sufren este padecimiento. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el lanzamiento de su nuevo tema "Canción pa´ levantarte" y la repentina muerte de su exesposo Javier Ortiz, Patricia Manterola envió un mensaje claro y contundente sobre su estado de salud y aseguró que los rumores de que padece depresión son falsos. La actriz y cantante compartió un comunicado en sus redes sociales para aclarar “ciertas notas” en el que explicó que se le diagnosticó a principios de año un desequilibrio hormonal y que este padecimiento, si bien no le causa graves problemas, sí ha tenido síntomas como migrañas, periodos irregulares y “episodios de depresión que se intensificaban en momentos difíciles, como el fallecimiento de mi papi, el año pasado”. Image zoom Instagram Patricia Manterola “Me gustaría aclararles algunos medios que han utilizado este ‘síntoma’ en especifico como titular, como les dije no padezco depresión, no fue ese mi diagnóstico y no estoy tomando medicamentos para ello. Por el momento estoy en un tratamiento natural para balancear mis hormonas y esto por conciencia ayuda a quitar los síntomas”, expresó la protagonista de la exitosa telenovela Apuesta por un amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manterola también dijo que el hecho de que no padezca de depresión no significa que no sienta empatía por las personas que sí la sufren, por lo que llamó a sus seguidores a estar alerta y a compartir consejos que ayuden a otros a mejorar su estado de salud física, espiritual y mental. “Precisamente esto fue la inspiración para escribir 'Canción pa’ levantarme', una canción totalmente positiva que surgió porque quise compartir como siempre las herramientas que me han ayudado a levantarme en momentos difíciles y así, de ser posible ayudar a quien se pudiera sentir identificado con mi experiencia”, manifestó la artista de 48 años.

