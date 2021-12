"Patria y vida" está entre las canciones favoritas de Barack Obama El presidente Barack Obama compartió en Instagram un playlist de sus canciones favoritas. "Patria y vida", el canto a la libertad de Cuba, es parte de su selección musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El expresidente Barack Obama compartió en Instagram su playlist de canciones favoritas. "Patria y vida" —el himno a la libertad de Cuba interpretado por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky— figura en esta selección musical. "Siempre he disfrutado escuchar una amplia variedad de música, así que no es sorprendente que he escuchado un poquito de todo este año. Espero que encuentres un nuevo artista o canción que añadir a tu propio playlist", comentó Obama. También incluyó las canciones "Rumors" (de Lizzo y Cardi B) y "Volví" de Aventura y Bad Bunny. Obama también compartió una lista de sus películas favoritas del 2021, en la que aparece West Side Story. Sin duda "Patria y vida" sigue rompiendo barreras. La canción —ganadora de "Canción del Año" y

"Mejor canción de hip hop" de los premios Latin Grammy— puso a la audiencia de piel en la gala cuando la cantaran sus exponentes, todos vestidos de blanco y rodeados de velas. Yotuel y sus colegas se llevaron una ovación al pedir libertad para Cuba en su discurso en los premios. Barack Obama Credit: (Ethan Miller/Getty Images) Yotuel habló con People en Español en exclusiva sobre el gran impacto de "Patria y vida". La canción se escucha por todo el mundo y se ha convertido en un mantra para los cubanos que luchan por la democracia en la isla. Sin embargo Yotuel ha pagado un alto precio por desafiar al régimen cubano, que lo ha tildado "como jinetero y como limpiabotas". El cantate reveló que él y su familia han recibido amenazas. "Ya que no pudieron controlar el mensaje, lo que les queda es embarrar y desprestigiar al mensajero", dijo. "Cuando te amenazan y te dicen: 'Te estamos vigilando, estamos atrás de ti'. Vas a un centro comercial y hay alguien que está grabando, y hay dos coches detrás de ti todo el tiempo. Ellos lo que quieren es que tú te calles. Pero yo siempre digo: 'Si Dios conmigo ¿quién contra mí?'". Yotuel Patria y Vida Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) En el 2022 Yotuel llevará su gira Patria y vida a 80 ciudades alrededor del mundo, y espera poder pronto cantar en La Habana, en una Cuba libre. "Creo mucho que el 2022 traerá la libertad de Cuba", decretó el cantante.

