¡Enamorada! ¡Paty Cantú presentó a su novio de la forma más tierna! Este es el actor que ha conquistado el corazón de la cantante y de esta forma tan poética quisieron dar a conocer su noviazgo a sus fans. ¡Felicidades! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Paty Cantú sorprendió a sus fans presentando de forma muy discreta y romántica al galán que le robó el corazón, el actor Christian Vázquez, desde sus redes en Instagram. Comenzó compartiendo un video sin sonido con un bello vestido de lentejuelas moradas y escote palabra de honor, en el que después de posar muy seria y pensativa, terminaba sonriendo. En la siguiente foto del mismo post, ya aparecía al lado de su nuevo amor, y añadió una imagen más: por si había alguna duda de qué iba el mensaje, el actor le besaba tiernamente la mejilla mientras la cantante aparecía con los ojos cerrados. Paty Cantú Christian Vázquez Credit: IG Paty Cantú SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y ahora… ¿qué canciones vendrán? Jajaja. Estás en la mira", escribió la bella cantante bajo las imágenes en sus redes. Por su parte, el actor hizo algo similar y no menos poético. Después de aparecer solo en un camino, añadió una foto sobre el mismo camino pero junto a ella. "¡Vamos por el 7 y más! ❤ Feliz del camino que falta por recorrer a tu lado. Así de rápido... 3 y contando. ¡GRACIAS! por mi foto y por la cara de felicidad", escribió. "Por un millón de sietes con todas sus sorpresas", respondió ella. "Gracias por la complicidad y por todo tu amor. ¡Que así sea! Esto apenas comienza…", replicó su novio, destilando amor. Mientras que algunos usuarios y varios medios no tardaron en asegurar que el actor es un exnovio de Aislinn Derbez, muchas celebridades felicitaron a la enamorada pareja. Sofía Reyes inundó su comentario de corazones, Maribel Guardia escribió "preciosa pareja", y Ximena Sariñana, Michelle Rodríguez, Sharis y muchos más se hicieron presentes para felicitar a sus amigos. ¡Qué viva el amor!

