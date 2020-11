Close

"Le fui infiel a mi mujer": El pastor y guía espiritual de Justin Bieber en el centro de un escándalo Carl Lentz lo tenía todo: una linda familia, tres hijos, un matrimonio de 17 años, amigos famosos como Selena Gómez y Justin Bieber ¿qué lo hizo caer en la tentación? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo un día de haber sido despedido por "fallas morales" y abuso de confianza de la iglesia Hillsong, Carl Lentz, el expastor y guía espiritual de Justin Bieber ha confesado que le fue infiel a la que fuera su mujer durante 17 años. "Fui infiel en mi matrimonio, la relación más importante en mi vida y soy responsable por ello", declaró Lentz, de 41 años, en un post publicado este jueves en su página de Instagram. "Esta falla recae en mí y solamente en mí y asumo la responsabilidad absoluta de mis acciones", continúa la misiva. "Ahora empieza la tarea de restablecer la confianza de mi mujer, Laura, mis [tres] hijos y tomarme el tiempo verdaderamente para sanar mi propia vida y buscar la ayuda que necesito. [A mis seguidores] me siento profundamente arrepentido de haber destruído su confianza". Este miércoles, Brian Houston, fundador de la megaiglesia creada en Australia, anunció que Lentz había sido despedido. "Hoy, la iglesia Hillsong East Coast ha recomendado a la congregación que se termine el empleo del pastor Carl Lentz", decía un comunicado obtenido por People. "Sus acciones no fueron tomadas a la ligera y [esto] se ha hecho tomando en cuenta los intereses de todos, incluyendo al pastor Carl". En la foto que acompaña su mensaje, Lentz aparece al lado de su mujer, Laura, y sus tres hijos Ava, de 16 años, Charlie, de 14 y Roman. Image zoom Justin Bieber y Carl Lentz | Credit: Shareif Ziyadat/Getty Images El pastor cuenta con más de 690,000 seguidores en Instagram y más de 160,000 en Twitter: Lentz, en mayo pasado, hablando sobre los 17 años de su matrimonio con Laura, su mujer: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lentz saltó a la fama luego de bautizar por primera vez al travieso cantante canadiense en 2014. Lentz también hizo de consejero de Selena Gómez y Bieber cuando la relación de la pareja cayó en un bache.

