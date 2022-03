Muere actor de El Hobbit y El rey león en un bombardeo en Ucrania El actor ucraniano Pasha Lee falleció a los 33 años en uno de los bombardeos rusos en Ucrania. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor ucraniano Pasha Lee, conocido por su trabajo de voz en las versiones dobladas de El rey león y El Hobbit, falleció a los 33 años en uno de los bombardeos rusos en Ucrania. Ante la invasión rusa a territorio ucraniano que arrancó el pasado 24 de febrero, el actor decidió alistarse en las Fuerzas de Defensa Territorial de su país, y había compartido fotos en Instagram con uniforme militar. "Durante las últimas 48 horas hubo una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo porque nos las arreglaremos", contó hace tres días en sus redes sociales, donde también pidió la unión en medio de este conflicto bélico. Ahora el Festival Internacional de Cine de Odessa informó la noticia de su muerte, que tuvo lugar luego de que las tropas rusas bombardearan la ciudad de Irpin, al oeste de Kiev, el pasado 6 de marzo. "Pasha Lee fue un conocido actor, cantante y compositor de cine y doblaje ucraniano. Actuó en el teatro Koleso, protagonizó películas y comerciales. Entre sus obras en el cine se encuentran las películas Shtolnya (2006) y Sombras de antepasados impolgotten (2013) de Lyubomyr Levytsky, Zvychayna sprava de Valentyn Vasyanovych (2012), The Fight Rules de Oleksey Shaparev (2016), Reunión de compañeros de clase por Valentyn Shpakov (2019) y otros", comunicó el Festival en Facebook. "Hacemos un llamamiento a la comunidad mundial para que ayude a Ucrania en la lucha contra Rusia y detener la guerra. Les instamos a cerrar el espacio aéreo cielo sobre Ucrania inmediatamente y seguir boicoteando el cine ruso", añadieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Odesa, Anna Machuh, dijo en un comunicado que "la gente de la cultura debería hacer lo que mejor sabe hacer: cultura, no guerra". "Pasha Lee es un verdadero héroe", sostuvo. "Desde los primeros días defendió a su país. Su muerte a manos de los ocupantes rusos es una gran pérdida para toda la industria cinematográfica ucraniana. Nunca nos recuperaremos y nunca olvidaremos su talento", aseguró.

