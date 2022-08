Exnovio de Ivonne Montero en la cárcel por vinculación a proceso de acoso sexual: "¡Se ha hecho justicia!" Pascacio López permanecerá en una prisión de Guadalajara hasta la celebración del juicio al enfrentar denuncias varias por supuesto acoso. Ya en su momento Ivonne le señaló por violencia y ahora la actriz Vanessa Bauche confirma que su caso fue vinculado a proceso. "¡Victoria!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Ivonne Montero se juega el primer premio de La casa de los famosos y, por tanto, un cheque ce $200 mil, fuera, su vida continúa estando en boca de todos, y no solo por su participación en el reality. Hace justo dos años, la actriz mexicana sacaba a la luz los supuestos ataques y el acoso sicológico que sufrió de su entonces pareja, Pascacio López. De él llegó a decir que se convirtió en una persona celosa y controladora, llegando a montarle escenas por cómo iba vestida o quién la escribía por teléfono. "Me estaba violentando, a mi entorno, a mi hogar, a mi relación con mi hija, en algún momento tuve que llamar a la policía, me aterré... Empezó un acoso impresionante después de que terminamos", expresó con miedo al programa Ventaneando en 2020. Pascacio López e Ivonne Montero Pascacio López e Ivonne Montero | Credit: Imágenes de Ventaneando Ahí quedó todo hasta que en marzo de este año, el actor de la serie de Netflix, Guerra de vecinos, fue denunciado por su compañera Sarah Nichols por supuesto acoso sexual. Una denuncia a la que posteriormente se unió la de la también intérprete Vanessa Bauche, quien acaba de informar en redes que su caso por fin pasó fue "vinculado a proceso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hecho que implica que el artista ha de continuar en la prisión de Guadalajara donde se encuentra hasta que el juicio. "¡Victoria, se ha hecho justicia luego de un año y medio de espera!", escribió en sus historias de Instagram. "Va por mí y por todas". Vanessa Bauche Vanessa Bauche | Credit: IG/Vanessa Bauche El que también fuera novio de Irán Castillo tendrá que esperar a la decisión de la justicia entre rejas. De momento, su situación le está afectando a su trabajo. Su papel de Genaro en la famosa serie ha sido finalmente eliminado con una inesperada muerte en el guion.

