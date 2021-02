Close

¡Paris Hilton se casa! La empresaria Paris Hilton revela detalles de su propuesta matrimonial ¿tendrá boda de cuento de hadas? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de un año de relación sentimental, Carter Reum le propuso matrimonio a Paris Hilton. La petición se llevó a cabo en una isla privada donde los enamorados pasan unos días para celebrar los 40 años de la empresaria. "El año pasado con COVID ha acelerado muchas cosas. Siendo alguien que viajaba constantemente, tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que era importante para mí. Mi relación y el tiempo que pasé con Carter fue un regalo", expresó Hilton a la revista People. "Estoy emocionada por nuestro próximo capítulo". La también DJ, relató cómo fue el romántico momento en que su ahora prometido le hizo tan importante pregunta. "Mientras caminábamos hacia la cena por la playa, Carter nos llevó [a su familia y a ella] a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien prefiera pasar [la vida] para siempre", relató en su cuenta de Instagram. Image zoom Credit: (Jon Kopaloff/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo estuvo comprometida con el actor Chris Zylka, meses después decidió terminar la relación. Ahora, está convencida que está con la persona correcta para pasar el resto de su vida. "Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes. Lo sientes", mencionó. "Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños, él organizó un viaje especial al paraíso tropical". Si bien, Paris Hilton desde niña soñaba con una boda de cuento de hadas, ha cambiado de idea y lo único que desea es convertirse en esposa de Carter Reum, a quien considera su príncipe azul. "Con la pandemia, estamos en un mundo nuevo. En su lugar, puede que acabe siendo algo más íntimo. Con mi familia", concluyó.

