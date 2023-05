Paris Hilton anuncia devastada la muerte de su "amiga leal" "Hoy tengo el corazón en mil pedazos", Paris Hilton rota del dolor. Se despide de su compañera con estas imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir paris hilton muere perro chihuahua Credit: Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy Paris Hilton está sumamente triste al perder a su amigo leal. A través de sus redes sociales, la estrella de telerrealidad de 42 años dio a conocer la lamentable noticia. "Hoy tengo el corazón en mil pedazos y le doy la despedida a mi precioso chihuahua", escribió en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 24 millones de seguidores. "Ella llenó mi vida de mucho amor, lealtad y momentos inolvidables durante 23 años". En el carrusel de imágenes que compartió, vemos a Paris junto a su leal compañera. "Ella vivió una vida larga hermosa e icónica, rodeada de mucho amor hasta su último día. Las palabras no pueden expresar el inmenso dolor que siento en este momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La perrita se convirtió en un querido miembro de la familia Hilton. "Ella era más que una mascota. Ella era mi familia, una amiga leal que siempre estuvo a mi lado en cada giro que la vida me dio". "Desde el brillo y el glamour hasta los momentos tranquilos detrás de escena, ella siempre estuvo ahí, una pequeña bola de amor, iluminando incluso los días más oscuros. Compartimos tantos recuerdos, risas y lágrimas". Si bien su perrita deja un gran vacío, Paris se reconforta en estos difíciles momentos con el apoyo incondicional de su familia y de su pareja, Carter Reum. Hace apenas unos meses Hilton le dio la bienvenida a su primer hijo via subrogación. "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy tan feliz que Carter y yo nos encontramos", dijo la feliz mamá a People en exclusiva. "Estamos tan emocionados de empezar nuestra familia juntos, nuestros corazones explotan de amor por nuestro niño", expresó.

