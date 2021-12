Licuadora de Dolce & Gabbana y más: la lujosa lista de regalos de Paris Hilton para Navidad La modelo y empresaria estadounidense Paris Hilton ha pedido para Navidad los regalos más costosas que te puedas imaginar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paris Hilton Paris Hilton | Credit: Paris Hilton/Instagram La modelo y empresaria estadounidense Paris Hilton ha pedido para Navidad los regalos más costosas que te puedas imaginar. Ahora que termina el año, la también Dj ha elaborado una lista de artículos que desea durante las fiestas decembrinas, entre los que incluye nada más y nada menos que una licuadora de Dolce & Gabbana marca Smeg, de más de $600. En su página ParisHilton.com, Paris reveló todos sus deseos en estas navidades y también pidió para sus mascotas. ¡Lo que no sabemos es si Santa puede con tanto! Entre los regalos que la empresaria desea están bolsos de Louis Vuitton valorados en $2,230, un bolso de mano semejante a un cono de helado con incrustaciones de cristal, de la diseñadora Judith Leiber, que cuesta $795 y unas gafas de sol Dior con estampado de estrellas, por un precio de $610. Por si fuera poco, la multimillonaria le pidió a Santa un reloj Gucci con estrellas doradas de unos $2,160 y un collar de cristales de Oscar de la Renta. En la lista también aparecen un caviar imperial de poco más de $200, unos aretes de cristales de Swarovski y una piscina inflable en forma de anillo. Pero Hilton no olvidó a sus perritos y para ellos también ha pedido, entre otras cosas, un collar de piel color rosa, de Valentino, o un juguete en forma de hueso con el monograma de Louis Vuitton "Las fiestas son el momento perfecto para celebrar y mimar a tus amigos peludos", dijo a Page Six Style. "Cada una de mis mascotas tiene sus propias personalidades y cosas que les gustan, así que me gusta hacerlas especiales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hilton también quisiera un bowl con pedrería y suéteres con plumas de la colaboración entre Christian Cowan y Maxbone, según ha dicho. ¡Veremos con qué artículos de esta lista Santa complace a la empresaria! Y tú, ¿ya hiciste tu pedido de Navidad?

