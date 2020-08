Paris Hilton revela traumas de su niñez en nuevo documental 'This is Paris' de Youtube La socialite, empresaria, modelo e influencer estadounidense Paris Hilton abre su corazón en su nuevo documental de Youtube This is Paris, donde rompe el silencio sobre vivencias traumáticas de su niñez. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Paris Hilton no es tan perfecta como parece. La heredera de los hoteles Hilton cuenta su verdad en su nuevo documental de YouTube This is Paris. "Siento que el mundo entero piensa que me conoce. Nadie realmente sabe quién yo soy", dice la modelo, empresaria y socialite estadounidense de 39 años en el avance del documental, que estrenará el 14 de septiembre. "Estoy tan acostumbraba a interpretar a un personaje que es difícil para mí ser normal", añade la atractiva rubia. Image zoom (Jon Kopaloff/Getty Images) La producción de Youtube Originals muestra a la verdadera mujer detrás del mito de Paris Hilton. "Siempre estoy mostrando esta fachada de estar feliz o tener una vida perfecta", admite. Su hermana Nicky Rothschild Hilton también es parte del documental y ambas hablan de un trauma que sufrió Paris en su niñez. Image zoom (Amy Sussman/Getty Images) "Dicen que con los traumas la mente puede olvidarlo pero el cuerpo no, se queda atrapado en ti", narra Nicky, quien releva que una vez escuchó a su hermana gritar con todas sus fuerzas, algo que nunca olvidará. La madre de ambas, Kathy Hilton, también fue entrevistada. "Algo pasó en mi niñez que nunca le he contado a nadie", dice Paris. "Todavía tengo pesadillas sobre eso". El documental muestra videos y fotos de Paris cuando era niña y adolescente, contando este gran secreto que ella guarda. También muestra la crisis existencial que sufre Paris. "A veces no sé ni quien soy", confiesa en el trailer. "Lo único que salvó mi sanidad fue pensar en la persona en la que me quería convertir cuando yo saliera de ahí", añade la multimillonaria empresaria. "Nunca antes he sido tan abierta sobre mi vida, pero estoy lista para finalmente compartir mi verdad", expresó en Twitter Hilton. Sin duda, el avance del documental nos deja una gran curiosidad y ganas de conocer el resto de la historia.

