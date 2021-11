Paris Hilton comparte fotos de su luna de miel en el paraíso de Bora Bora Paris Hilton y Carter Reum se han ido de luna de miel a una isla del Pacífico sur. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paris Hilton y Carter Reum Paris Hilton y Carter Reum | Credit: Paris Hilton/Instagram Luego de la privada pero lujosa boda que tuvieron Paris Hilton y Carter Reum hace unos días, los recién casados se han ido a su luna de miel a una paradisíaca isla. La primera parada de su "gira mundial de luna de miel", como ellos mismos la han llamado, resultó ser Bora Bora, una isla en la Polinesia francesa que realmente parece ser un paraíso terrenal. En Bora Bora a la pareja se les vio disfrutando de las cristalinas aguas del Pacífico sur, con las montañas de fondo, y dándose todos los cariños posibles en la que promete ser una gran estancia. En esa ocasión los recién casados estuvieron acompañados de los padres de Hilton, Rick y Kathy Hilton, sus hermanos Conrad y Barron Hilton, y su cuñada Tessa Hilton, según TMZ. Los recién casados, quienes comenzaron a salir en 2019, unieron en matrimonio en una ceremonia privada en Los Ángeles el pasado 11 de noviembre. "Recién casados. Para siempre Hilton Reum", escribió la empresaria en Instagram. A la celebración asistieron personalidades como Kim Kardashian, Kyle Richards y Paula Abdul. Uno de los momentos que más ha resaltado de la boda fue cuando la Kardashian le arregló la cola del vestido a Hilton para que luciera perfecta, y ambas compartieron miradas cómplices como las grandes amigas que son. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En declaraciones a People, la Dj y modelo dijo el pasado año que desde que conoció a Reum quedó prendada. "Hubo una química increíble", contó. "Tuvimos nuestra primera cita y no nos hemos separado una noche desde entonces". Este es una viaje que recién comienza, no solo la luna de miel sino el viaje de casados que les queda por transitar en lo adelante.

