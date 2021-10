La lista VIP: Parientes a la fuerza, un libro de gastronomía, MalaYerba y más opciones divertidas Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parientes a la fuerza Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Elige entre una amplia selección de actividades. Nuevo melodrama Bárbara de Regil Bárbara de Regil y Guy Ecker, protagonistas de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Telemundo acaba de estrenar Parientes a la fuerza, el nuevo melodrama de Telemundo protagonizado por Guy Ecker, Bárbara de Regil, Chantal Andere, Michel Duval, Carmen Aub y Salvador Zerboni. Parientes a la fuerza sigue la historia de George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de la mediana edad bajo la sombra de su único éxito, el fallecimiento de su madre y la traición de su esposa Leticia (Andere). 9 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paseo gastronómico libro GASTRO OBSCURA Credit: cortesia El libro Atlas Obscura, Gastro Obscura: A Food Adventurer's Guide celebra la increíble diversidad global de alimentos, ingredientes y prácticas culinarias. A través de más de 500 platillos que abarcan los siete continentes y cincuenta estados, Gastro Obscura sirve un plato lleno de ingredientes increíbles, aventuras gastronómicas y maravillas comestibles. Serie impactante MalaYerba cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos que apostarán a un mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal.La serie, protagonizada por María Elisa Camargo, Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego y Sebastián Eslava, ya está disponible en Pantaya. ¡Salud! dirnk 566 Credit: cortesía SIA Smoked Blood Orange Sour Celebra Halloween con este delicioso coctel. 1,5 oz de SIA.5 oz de jarabe de azúcar morena.25 oz Licor de especias1 oz de jugo de naranja sanguina1 clara de huevoRodaja de naranja sanguina deshidratada (para decorar) Preparación: combina todos los ingredientes en una coctelera. Coloca hielo en cubos y agita vigorosamente. Colar el hielo y verter la mezcla en un vaso bajo. Humea el coctel con un palito de madera para ese toque ahumado. Decora con una rodaja de naranja sanguina deshidratada y disfruta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La lista VIP: Parientes a la fuerza, un libro de gastronomía, MalaYerba y más opciones divertidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.