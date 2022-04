Parejas de famosos que (ya casi) nadie recuerda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian con Nick Cannon y Ximena Duque con Carlos Ponce Credit: Getty Images (x2) ¡OMG! ¿Te acordabas de estos romances? Algunos fueron fugaces, otros duraron años. ¡Repasamos las lista! Empezar galería Kim Kardashian y Nick Cannon Kim Kardashian y Nick Cannon Credit: Getty Images El exmarido de Mariah Carey forma parte de la larga lista de amores que ha tenido la influencer y estrella de telerrealidad. En 2012 el cantante y conductor contó a Howard Stern que habían terminado porque ella le mintió respecto al explosivo video sexual con el rapero Ray J que la catapultó a la fama. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ximena Duque y Carlos Ponce Ximena Duque y Carlos Ponce Credit: Getty Images La actriz colombiana y el actor y cantante formaron durante seis años una de las parejas más bellas y admiradas del mundo del espectáculo. A finales de 2015, para sorpresa de todos, los actores decidieron concluir su romance y tomar cada uno caminos diferentes. ""Él era mi príncipe azul. Obviamente con el tiempo me doy cuenta que realmente mi príncipe azul era completamente diferente porque yo necesitaba otras cosas que él no me podía dar", contó ella al desaparecido programa Suelta la sopa, en 2017. 2 de 8 Ver Todo Jennifer López y Tommy Mottola Tommy Matola y Jennifer Lopez Credit: Getty Images El actual marido de la actriz y cantante mexicana Thalía también se cuenta en la larga lista de supuestos romances de la Diva del Bronx. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Demi Moore y Alex Rodríguez Demi Moore and Alex Rodriguez Credit: Getty Images La ganadora al Oscar —aquí con el expelotero en una fiesta celebrada por la cantante Madonna en 2007—forma parte de la extensa lista de beldades que han desfilado del brazo del expelotero de los Yankees. 4 de 8 Ver Todo Penélope Cruise y Tom Cruise <p>La pareja dorada de Hollywood acaparó titulares por un buen tiempo, pero parece que el fugaz romance solo sirvió para promover su única película en conjunto: Vanilla Sky (2001).</p> La pareja dorada de Hollywood acaparó titulares por un buen tiempo, pero parece que el fugaz romance solo sirvió para promover su única película en conjunto: Vanilla Sky (2001). 5 de 8 Ver Todo Jared Leto y Cameron Díaz Jared Leto and Cameron Diaz Credit: Getty Images Otro sorprendente romance sucedido entre el ganador al Oscar y la retirada actriz cubanoamericana que pocos recuerdan ya. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sandra Bullock y Ryan Gosling Sandra Bullock y Ryan Gosling Credit: Getty Images La ganadora al Oscar y el actor canadiense parecían inseparables hacia abril del 2002, pero el romance duró poco. 7 de 8 Ver Todo Alanis Morrisette y Ryan Reynolds Alanis Morissette y Ryan Reynolds Credit: Getty Images La cantautora quedó prendada de su paisano y así se paseaban por la alfombra roja por ahí del 2003, hasta que se dijeron adiós. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

