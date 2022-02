Pareja de Florida mantuvo encerrado 5 años a su hijo en el garage Una pareja de Jupiter, FL, fue arrestada por haber encerrado a su hijo adolescente durante cinco años en un pequeño espacio dentro del garaje de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tracy and Timothy Ferriter Tracy and Timothy Ferriter | Credit: PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S OFFICE Una pareja de Florida fue arrestada por haber encerrado a su hijo adolescente durante cinco años en un pequeño espacio dentro del garaje de la casa, de donde solo se le permitía salir para ir a la escuela. Según el canal CBS-12, Tracy y Timothy Ferriter, ambos de 46 años y residentes de la localidad de Jupiter, le proporcionaban a su hijo de 14 años comida y un balde para que que se bañara e hiciera todas sus necesidades dentro de ese espacio. Los detectives llegaron a la casa de los Ferriter luego de que la madre del menor denunciara que este había desaparecido. Al llegar, la policía se percató de que había una estructura de 8 por 8 dentro del garaje, la cual tenía un cerrojo desde el exterior, y un interruptor de luz que estaba también en el exterior, según el informe policial. Dentro del espacio había un colchón, una sábana, algunos libros y otros objetos personales. Tracy and Timothy Ferriter Tracy and Timothy Ferriter | Credit: PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S OFFICE De acuerdo con documentos judiciales, durante una orden de allanamiento en la casa se encontraron videos que mostraban al adolescente encerrado en el lugar. Al mismo tiempo, el adolescente huido reapareció en la escuela y dijo a la policía que sus padres lo encerraban hasta por 18 horas, informó el canal WPTV. Según él, se escapó porque no se siente querido. "Siento que nadie me ama", dijo a los agentes, y les pidió que lo arrestaran, ya que "preferiría estar en prisión que estar de vuelta en casa". Los detectives aseguraron que los Ferriters han estado abusando físicamente y confinando por la fuerza al adolescente a vivir en la estructura del garaje desde 2017, y ambos fueron arrestados por cargos de abuso infantil agravado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Servicios de Protección Infantil se llevaron a otros tres niños que vivían en el hogar, y se les ordenó no tener contacto con sus hijos a menos que lo autorice el Departamento de Niños y Familias de Florida. Este miércoles la pareja compareció ante el tribunal, donde se declararon no culpables. Un juez fijó la fianza de los Ferriter en $50,000 cada uno.

