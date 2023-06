Pareja de Carlos Calderón responde si cree que el 'escándalo' afectó la carrera del conductor en Univision A casi medio año del despido de Carlos Calderón de Univision, su pareja habló al respecto en una reciente entrevista con Mamás Latinas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Despierta América; Vanessa Lyon | Credit: Instagram (x2) Carlos Calderón y la madre de su hijo, Vanessa Lyon, se vieron envueltos el año pasado en un escándalo mediático por supuesta violencia doméstica. Si bien ambos lograron superar ese bache en su relación y hoy están más felices y unidos que nunca, poco tiempo después de lo ocurrido el conductor mexicano era despedido de Univision, cadena que fue su casa durante muchos años. ¿Simple coincidencia o el escándalo terminó pasándole factura en el terreno profesional? La pareja del presentador fue preguntada al respecto en una reciente entrevista con Mamás Latinas. "¿Crees tú que esté escándalo afectó la carrera de Carlitos en Univision?". "Primero me parecería injusto porque después de 25 años de carrera donde no ha habido ningún escándalo, donde ha sido impecable me parecería muy injusto que dijeran sabes qué por esta situación… Y aparte que fue algo involuntario, no fue algo que nosotros quisimos poner, nosotros tratamos de mil maneras de parar eso. Pero yo personalmente pienso que pudo [afectar], no sé. Es muy raro", comenzó reflexionando la actriz, quien recientemente realizó una participación especial en el thriller de Telemundo Juego de mentiras. Despierta América Carlos Calderón, exconductor de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Carlos Calderón "Pudo haber sido que sí, pero no es la única persona con escándalos envuelta ahí, so sí se va a hacer pues se hace parejo, ¿no? Entonces no sé qué pensar, no sé qué versión pensar. Es muy difícil porque fueron muchos años, no es como que es un talento que lleva ahí 3 años o fue un extra de un par de grabaciones, es una carrera de mucho tiempo. Era su casa. Yo le decía a él 'ellos son más familia que tu familia porque tú pasas más tiempo con toda la gente del set que con tu familia en México'. Se convierten en tu familia, entonces no sé", comentó. Carlos Calderón Vanessa Lyon Left: Carlos Calderón | Credit: Instagram Vanessa Lyon Right: Vanessa Lyon | Credit: Instagram Vanessa Lyon Lyon reconoció que "hay veces" que piensa que sí afectó y otras veces que no porque "si fuera así pues parejo saldría un montón de gente porque nadie es perfecto", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejado de la televisión desde principios de año, Calderón ha estado enfocado en los diferentes negocios que tiene fuera del medio del entretenimiento. "Ahorita están expandiendo el negocio de las casas en México, que es de verdad una propuesta hermosa porque ayuda a extranjeros y personas que están trabajando aquí duro que quieren ahorrar el dinero y mandarlo a México y construir su futuro, entonces es algo con lo que han seguido trabajando fuerte él y su socio. Parte de la familia de Carlos se viene a Estados Unidos entonces hay unos proyecticos con ellos… Y hay otro proyecto que viene grande en México en cuanto a arquitectura", detalló Vanessa.

