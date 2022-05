"Resulta duro": Sam Asghari habla sobre la pérdida de su bebé con Britney Spears Britney Spears y Sam Asghari han sentido el apoyo de los seguidores y agradecen la compañía en un momento como este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears y Sam Asghari 29th Annual GLAAD Media Awards Los Angeles - Dinner and Show Britney Spears y Sam Asghari | Credit: J. Merritt/Getty Images for GLAAD Los últimos días no han sido fáciles para Britney Spears y Sam Asghari, quienes anunciaron profundo pesar la pérdida del bebé que la cantante estaba esperando. No obstante, la pareja ha sentido el apoyo de los seguidores y aseguran que seguirán adelante en el intento de ser padres. "Hemos sentido su apoyo", dijo la pareja de Spears a través de Instagram. "Estamos tomando las cosas positivamente y avanzando en nuestro futuro". "Resulta duro, pero no estamos solos. Gracias por respetar nuestra privacidad", añadió el actor. Britney Spears y su novio Sam Asghari Britney Spears y su novio Sam Asghari | Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Asghari dejó ver en su mensaje que no se rendirán y que harán lo posible por convertirse en padres. "Ampliaremos nuestra familia pronto", aseguró. Este domingo 15 de mayo la pareja comunicó a sus seguidores la desgarradora noticia de la pérdida de su bebé. "Es con nuestra tristeza más profunda que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro al comienzo de nuestro embarazo", dijeron en redes sociales. "Es un momento devastador para cualquier pareja. Quizá deberíamos haber esperado un poco más de tiempo para contarlo, hasta que mi estado hubiera estado más avanzado, pero estábamos tan emocionados de compartir la buena nueva…", sostuvo. Britney & Sam Britney & Sam | Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese momento la cantante, madre de dos hijos con su ex esposo Kevin Federline, también indicó que harán lo posible por traer al mundo un hijo juntos. "El amor que sentimos el uno por el otro es nuestra fuerza", afirmó.

