Mira cómo se parece el hijo de Ricky Martin al cantante La increíble semejanza entre Ricky Martin y su hijo menor Renn ha causado el asombro de propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son cuatro los hijos que tiene Ricky Martín, los mayores son los gemelos Matteo y Valentino, unos adolescentes de 13 años. Posteriormente, en 2018, el cantante recibió a su nena Lucía y un año después a Renn; todos producto de un vientre de alquiler. Si bien, al principio el intérprete de "Livin' la vida loca" se mantuvo hermético en mostrar el rostro de los niños menores, ahora los presume con mucho orgullo. Así, Jwan Yosef, esposo del también actor, dio a conocer un par de imágenes donde posa junto al miembro más pequeño de la familia, a quien carga en sus brazos. "Que asombroso es ser papá. Día del padre. Bebé Renn", escribió para acompañar las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Llamó la atención el parecido del pequeño con su padre Ricky cuando era un niño y ya formaba parte de la famosa agrupación musical Menudo. Los seguidores se pronunciaron de inmediato ante tal semejanza entre padre e hijo. ricky martin selfie Credit: ricky martin instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Oh, Dios mío, pequeño bebé Ricky! Adorable"; "Renn es Ricky en los 90"; "Igual a Ricky"; "Dios mío, es ver a Ricky"; "Una belleza y parecido a Ricky ¡¡¡¡un bombón!!!!"; "Mini Ricky"; "Es la cara de Ricky"; "Los ojos de Ricky"; "¡Es Ricky! Igualito", y "Un mini Ricky; hermoso"; "La copia de Ricky", y "Es idéntico a Ricky", fueron algunos comentarios. Aunque también hubo quienes enviaron mensajes de felicitación a Yosef y llenaron de halagos al bebé. "¡Tan lindo! ¡Feliz Día del Padre"; "Dos maravillas. ¡Feliz Día del Padre para ti Baba y para el papi Ricky Martin"; "Que hermoso es Baby Renn. Como creció"; "¡¡¡¡Feliz día!!!!! Bello y enorme está Renn"; "Oh mi Dios, es hermoso", y "¡¡¡Qué grande y hermoso que esta!!!", agregaron. Cada vez que es posible, Ricky Martin no duda en decir públicamente lo feliz que es siendo padre y lo orgullos que está de todos sus hijos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo se parece el hijo de Ricky Martin al cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.