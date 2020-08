"¡Parecen hermanos!". Así es el espectacular hijo de 27 años de Aylín Mujica Con motivo del cumpleaños de su primogénito Mauro Menéndez, la actriz cubana ha compartido una imagen del joven músico que está hecho todo un galán. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es sabido que Aylín Mujica es una de las bellezas más espectaculares del mundo del entretenimiento. Pero con la reciente imagen de su hijo que ella misma ha publicado en sus redes, esta teoría queda aún más confirmada. Su primogénito Mauro Menéndez, conocido por su nombre artístico como Maahez, es ya todo un hombre de 27 años. Justo por el día de su cumpleaños, la actriz cubana quiso desearle lo mejor con una dedicatoria y una imagen que ha provocado el caos inmediato en redes. Y no solo porque el chico es un bomboncito, que también, sino porque si uno no lo sabe, nadie se imaginaría que se trata del hijo de la nueva colaboradora de Suelta la sopa. La lluvia de piropos para el apuesto joven no ha cesado. Bello, hermoso, lindo, ¡hasta suegra le han llamado a la espectacular conductora! "Un día como hoy llegaste a mi vida para cambiarme todo el sentido y mostrarme el sentimiento más bonito que pueda experimentar una mujer", ha escrito la orgullosa mamá. Aylín tenía apenas 19 cuando tuvo a su hijo, era muy joven sí, pero reconoce que tenerlo "significó todo" para ella. Los años han pasado, su pequeñín ya es todo un hombre pero ella sigue más hermosa que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal es así que sus seguidores no han dudado en decirle que más que madre e hijo, lo que parecen son "hermanos". Maahez es un músico, productor y dj de éxito que se ha abierto camino en el mundo de la música por sí mismo. Tiene la vena artística de su madre y también esos ojos felinos tan característicos. ¡Muchísimas felicidades por esta nueva vuelta al sol y lo mejor en este nuevo año que estrenas!

